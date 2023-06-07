Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:28

SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28.dönem Başkanı bugün belli oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş, CHP'nin adayı Tekin Bingöl, İYİ Parti'nin adayı ise Cihan Paçacı oldu. HDP, Gelecek ve DEVA Partisi'de Meclis Başkanlığı için kendi adaylarını çıkardı. Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor...

SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı’nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...

TBMM'de 28.Dönem, milletvekillerinin yemin töreni ile başladı. TBMM'nin yeni dönemdeki başkanı ise bugün seçilecek. Meclis Başkanlığı için partiler adaylarını duyurdu. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş TBMM Başkanlığı'na aday gösterildi. Kurtulmuş'u 323 sandalyeye sahip Cumhur İttifakı destekliyor. 7'li ittifak yapmalarına rağmen seçimde hezimete uğrayan CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek ve HDP kendi adaylarını destekleme kararı aldı.

SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı’nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...

CUMHUR'UN ADAYI: NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 28.Dönem Başkanı olmak için aday oldu. Kurtulmuş'u, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşları destekleme kararı aldı. Kurtulmuş, diğer partilere de nezaket ve destek ziyaretleri gerçekleştirdi. Kurtulmuş'un ziyaret etmediği tek parti HDP oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı’nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...

CHP VE İYİ PARTİ MECLİS'TE DE AYRILDI

Cumhur İttifakı seçim sonrası her alanda birlikteliğini güçlü olarak sürdürürken, Millet İttifakı tam anlamıyla dağıldı. Meclis'te çoğunluğu alamayan Millet İttifakı, Meclis Başkanlığı seçiminde de ayrı adaylar çıkarma kararı aldı.

CHP'nin adayı Tekin Bingöl olurken, İYİ Parti'nin adayı Cihan Paçacı oldu. Gruplar, kendi adaylarını destekleyecek.

SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı’nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...

DEVA, GELECEK HDP VE TİP DE ADAY ÇIKARDI

TBMM Başkanlığı için, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi ve HDP de aday çıkaran partiler arasında...

DEVA'nın adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Gelecek Partisi'nin adayı ise Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun. TİP, tutuklu bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ı desteklerken, HDP'nin adayı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç...

SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı’nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...

GİZLİ OYLAMA YAPILACAK

Meclis Başkanlığı seçimi saat 14.00'te başlayacak. Oylama gizli olarak yapılacak. Hangi vekilin, kimi desteklediği bilinmeyecek. Partilerinin kararına aykırı oy kullanacak vekil olup olmayacağı merak konusu...

SON DAKİKA