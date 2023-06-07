Giriş Tarihi: 07.06.2023 11:28
Güncelleme Tarihi: 07.06.2023
11:28
SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28.dönem Başkanı bugün belli oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş, CHP'nin adayı Tekin Bingöl, İYİ Parti'nin adayı ise Cihan Paçacı oldu. HDP, Gelecek ve DEVA Partisi'de Meclis Başkanlığı için kendi adaylarını çıkardı. Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş'un, Meclis Başkanı olmasına kesin gözüyle bakılıyor...