SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı’nın Meclis Başkanı belli oluyor! Gizli oylama yapılacak! Gözler 3.turda...

CUMHUR'UN ADAYI: NUMAN KURTULMUŞ

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 28.Dönem Başkanı olmak için aday oldu. Kurtulmuş'u, Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşları destekleme kararı aldı. Kurtulmuş, diğer partilere de nezaket ve destek ziyaretleri gerçekleştirdi. Kurtulmuş'un ziyaret etmediği tek parti HDP oldu.