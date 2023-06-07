SON DAKİKA: Türkiye Yüzyılı'nın Meclis Başkanı belli oldu! Yeni TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş | Video
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28.dönem Başkanı bugün belli oldu. Meclis'teki ilk iki tur oylamasında 400 oya ulaşabilen aday olmadığı için üçüncü tur oylamasına geçildi. Üçünü tur seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Numan Kurtulmuş, yeni Meclis Başkanı seçildi. Kurtulmuş, üçüncü turda 321 oy aldı.
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