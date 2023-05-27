Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?

Tokat seçim sonuçları son dakika anlık ve canlı veriler sabah.com.tr seçi m sayfasında yayınlanacak. 14 Mayıs seçimleri sona erdi ve Türkiye 13. Cumhurbaşkanını 28 Mayıs'ta seçecek. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta %63.19 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 31.37 aldı. Bu noktada Tokat 2. Tur seçim sonuçları ile Tokat'ta seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Anadolu Ajansı verileri ile son dakika sonuçlar sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Tokat seçim sonucu ve diğer adaylar