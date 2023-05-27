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Haberler Fotohaber Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:59 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 23:01

Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?

Tokat seçim sonuçları son dakika anlık ve canlı veriler sabah.com.tr seçi m sayfasında yayınlanacak. 14 Mayıs seçimleri sona erdi ve Türkiye 13. Cumhurbaşkanını 28 Mayıs'ta seçecek. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta %63.19 oy alırken, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 31.37 aldı. Bu noktada Tokat 2. Tur seçim sonuçları ile Tokat'ta seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. Anadolu Ajansı verileri ile son dakika sonuçlar sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte Tokat seçim sonucu ve diğer adaylar

Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?

Tokat seçim sonuçları ve adayları oy oranı gündemdeki yerini aldı. 400 binden fazla seçmen 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanabilecek. Adaylar arasında Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Türkiye 13. Cumhurbaşkanını sandık iradesi doğrultusunda seçecek. İşte Tokat 2. Tur seçim sonucu hakkında detaylar

Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?

TOKAT OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?

28 MAYIS TOKAT CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Tokat 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?

TOKAT İLÇELERİ

Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Merkez, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt, Zile


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