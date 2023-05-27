Tokat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Mayıs 2023 Tokat seçim sonucu kim kazandı, hangi aday?

Tokat seçim sonuçları ve adayları oy oranı gündemdeki yerini aldı. 400 binden fazla seçmen 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy kullanabilecek. Adaylar arasında Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Türkiye 13. Cumhurbaşkanını sandık iradesi doğrultusunda seçecek. İşte Tokat 2. Tur seçim sonucu hakkında detaylar