Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Emekli zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 25.03.2024 12:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:54

Emekli zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri: Emeklilerin gelirini artırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu yıl Ocak zammı ve en düşük emekli maaşı yanı sıra ikramiye ve promosyon düzenlemesi yapıldı. Temmuz zammı için geri sayım devam ederken emekliler yılına özel düzenlemeler ve destekler gündemdeki yerini aldı. AK Parti'den çalışma yapıldığına dair açıklama gelirken gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi. Taban ve kök maaş ile ilgili değişikliklerin yanı sıra çalışılan günün de emekli maaşı üzerinde etkili olması tartışılıyor. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, emekliye ek zam son durum gelişmeleri ve tüm detaylar…

Emekli zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri milyonların yakın takibinde yer alıyor. Temmuz zammı için geri sayım devam ederken emekliye ek zam haberleri gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilen 2024'e özel düzenlemeler yapılacağı kaydedildi. 16 milyon emekliyi ilgilendiren açıklama AK Parti'den geldi. Çalışma yapıldığının belirtilmesinin akabinde Başkan Erdoğan son dakika açıklamaları yakın takibe alındı. Peki, Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Emekli zammı son dakika gelişmeleri ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…

Emekli zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, YOK MU, YAPILACAK MI?

Ocak-Haziran döneminde geçerli olan emekli zam oranı, yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25' çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti.

Bayram ikramiyelerine ise yüzde 50 zam yapıldı. Buna göre 2024 yılında emeklilere iki bayram için toplam 6 bin TL ödenecek.

Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken emekliler yılına özel yeni düzenlemelerin masada yer aldığı belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları sonrası gözler emeklilerle ilgili yapılacak düzenleme ve desteklere çevrildi.

Taban maaş ve kök maaş ile ilgili değişiklikler tartışılırken, çalışılan günün de emekli maaşında etkili olması konuşuluyor. Öte yandan Aile Bakanlığı'nın emekli kart projesi de gündemde yer alıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Emekli zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR!

Bu yılın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmesinin ardından destekler bununla da sınırlı kalmayacak.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre;

Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yukarı çekecek, gelirlerini artıracak birçok düzenleme ve değişiklik de gündeme gelecek.

Emekli zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

YENİ FORMÜLLER MASADA!

Üzerinde çalışılan desteklerden birinin kök maaşların yükseltilmesinin olduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere birçok emekli, asgari ücretle çalışması ya da 3.600 kısmi emeklilik 1.800 gün malulen emeklilik gibi sebeplerle düşük maaş alıyor.

Bu emeklilere yapılan seyyanen artış ile birlikte kök maaşları taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanıyor. Böylece kök maaşı kaç lira olursa olsun tüm emekliler en az 10 bin lira maaş alıyor.

Emekli zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Daha önce 7.500 TL olan bu taban maaş Ocak ayında yüzde 33'lük artışla 10 bin liraya çıkartılmıştı. Burada taban maaş ile ilgili iki formülün gündeme geldiği belirtiliyor. Bunlardan birisinin taban maaş ile kök maaşın eşitlenmesi.

Böylece seyyanen destek zam döneminde maaşa eklenerek zamlar bunun üzerinden yapılabilecek. Ancak burada taban maaşı hemen üstünde aylığı olan emekliler açısından bir haksızlık ortaya çıkmaması da gerekiyor. Bu yüzden ince bir çalışma yürütülmesi lazım geliyor.

SON DAKİKA