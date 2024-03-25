Emekli zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, YOK MU, YAPILACAK MI?

Ocak-Haziran döneminde geçerli olan emekli zam oranı, yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25' çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti.

Bayram ikramiyelerine ise yüzde 50 zam yapıldı. Buna göre 2024 yılında emeklilere iki bayram için toplam 6 bin TL ödenecek.

Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken emekliler yılına özel yeni düzenlemelerin masada yer aldığı belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları sonrası gözler emeklilerle ilgili yapılacak düzenleme ve desteklere çevrildi.

Taban maaş ve kök maaş ile ilgili değişiklikler tartışılırken, çalışılan günün de emekli maaşında etkili olması konuşuluyor. Öte yandan Aile Bakanlığı'nın emekli kart projesi de gündemde yer alıyor.