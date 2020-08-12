Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan tişörtünü sıyırıp dans etmeye başladı! Chloe Loughnan'ın bikinili dans şovu sosyal medyayı salladı!

İrlandalı model Chloe Loughnan sosyal medyada paylaşımıyla nefes kesti. Serdar Ortaç'tan geçen yıl boşanan Chloe Loughnan arkadaşlarıyla çıktığı tatilden paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Kusursuz fiziğiyle kendine hayran bırakan Chloe Loughnan son olarak dans videosunu sevenlerinin beğenisine sundu. Chloe Loughnan tişörtünü sıyırıp dans ettiği video sosya medyada kısa sürede en çok konuşulanlardan oldu. İşte Chloe Loughnan'ın bikinilidans şovu...
Giriş Tarihi: 12.08.2020
13:55
Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
13:58