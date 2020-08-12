Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın, tişörtünü kaldırıp dans ettiği görüntüler sosyal medyayı salladı | Video
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Serdar Ortaç'ın eski eşi İrlandalı model Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından tişörtünü birden kaldırarak bikinisiyle dans ettiği anları paylaştı. Kusursuz fiziğiyle verdiği her pozla kendine hayran bırakan model, son olarak dans videosunu sevenlerinin beğenisine sundu.