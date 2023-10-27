Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:10

Yalı Çapkını fragmanı izle hemen! Star TV ile Yeni sezon Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 43. Bölüm fragmanı izle araştırmaları arama motorlarında yerini aldı. Star TV'nin başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor'un paylaştığı dizisi Yalı Çapkını son bölümü ile ekranlara gelmişti. Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayımlandığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken yapım 27 Ekim Cuma akşamı (yarın) yeni bölümü ile ekrana gelecek. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak? İşte, Yalı Çapkını 43. bölüm fragmanı izle linki…