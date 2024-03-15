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Haberler Fotohaber 31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 11:23

31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Türkiye 5 yılın ardından 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçime kısa bir süre kala seçim anketi hakkındaki sorgulamalar artış gösterdi. Zira, her seçim dönemi olduğu gibi bunda da anketler en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. İstanbul seçim anketleri için de çeşitli şirketler verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, 31 Mart seçimleri öncesinde son durum ne? AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum mu yoksa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu önde? İşte 31 Mart 2024 İstanbul seçimleri için son dakika anket sonuçları verileri.

31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

29 Haziran 2019 yerel seçimleri sonrasında YSK'nın kararı doğrultusunda İstanbul'daki büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri 31 Mart'ta beş yılın ardından yenileniyor. Yayınlanan son seçim sonuçları anketine göre önde olan aday Cumhur İttifakının adayı Murat Kurum olurken milyonlarca seçmen "2024 Seçim anketi sonuçları nasıl, kim önde, hangi aday kazanır?" merak ediyor. İşte seçim sonuçları anketinden son dakika bilgileri...

31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

İSTANBUL İÇİN 52 ADAY YARIŞACAK!

5 yılda bir düzenlenen Türkiye Yerel Seçimleri için geri sayım başladı. 31 Mart Pazar günü yerel yönetimler milletin iradesiyle belli olacak. Verilecek oylar ile yeni büyükşehir belediye başkanı, il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları belirlenecek. Bu noktada 15,6 milyon nüfusuyla dikkat çeken mega kentte 52 aday büyük şehir için yarışırken AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ile mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu öne çıkan isimler arasında.

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI

(31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan sonra görüntüleyebilirsiniz.)

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31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

ANKET SONUÇLARINA GÖRE KİM ÖNDE?

Buna göre,15,6 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da seçim yarışı daha çok ki aday arasında olacak. 52 aday arasından mevcut İBB Başkanı ve CHP adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Seçime 16 gün kala adaylar arasında seçim yarışı hızlandı.

31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

MURAT KURUM MU EKREM İMAMOĞLU MU?

Yerel seçimlere sayılı günler kala SONAR Araştırma Şirketi kurucusu, kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı 31 Mart anket sonuçlarını açıkladı.

Bayrakçı açıklamasında: ''Son bir ayı periyodik, 10'ar günlük aralıklarla söyleyeyim. Bugünkü günümüz için yorumu da yapalım. 1.5 - 2 ay önceydi... İmamoğlu çok yüksek bir puanla öndeydi. Adaylar belli olduktan sonra yapılan ilk anketlerde İmamoğlu 2-2.5 puan önde çıkıyordu. Fakat 15-20 gün önceki süreçte kafa kafaya geldiler. O kadar ilginç ki bırakın yüzdeyi, 4500 kişiyle mi yapıyorsunuz anketi... 1231 kişi birini söylemiş, 1221 kişi birini söylemiş. 20 gün önce falandı."

31 MART YEREL SEÇİM SONUÇLARI

(31 Mart 2024 Pazar günü seçim yasakları kalktıktan sonra görüntüleyebilirsiniz.)

31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi İstanbul seçim anketi sonuçları ile ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi;

İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Hatta Murat Kurum'un adaylığı ilk açıklandığında Ekrem İmamoğlu öndeydi. Algıda hâlâ Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor ama sahada yapılan araştırmalarda İmamoğlu ile Kurum arasındaki makasın kapandığı gözleniyor.

Geçmişte birçok başarılı ankete imza atan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar, İstanbul'daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı. Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçti. Bu bir dönüm noktasını oluşturuyor.Önümüzdeki 1 aylık süreçte iki aday arasındaki fark açılacak mı, ibre kimden yana dönecek buna bakacağız.

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