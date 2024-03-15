Giriş Tarihi: 15.03.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
11:23
31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?
Türkiye 5 yılın ardından 31 Mart 2024 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimleri için sandık başına gidiyor. Seçime kısa bir süre kala seçim anketi hakkındaki sorgulamalar artış gösterdi. Zira, her seçim dönemi olduğu gibi bunda da anketler en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. İstanbul seçim anketleri için de çeşitli şirketler verilerini kamuoyu ile paylaşıyor. Peki, 31 Mart seçimleri öncesinde son durum ne? AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum mu yoksa CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu önde? İşte 31 Mart 2024 İstanbul seçimleri için son dakika anket sonuçları verileri.