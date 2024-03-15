31 Mart İstanbul seçim anketi sonuçları geldi! İstanbul seçim sonuçları ile Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde?

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi İstanbul seçim anketi sonuçları ile ilgili yazısında şu ifadelere yer verdi;

İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Hatta Murat Kurum'un adaylığı ilk açıklandığında Ekrem İmamoğlu öndeydi. Algıda hâlâ Ekrem İmamoğlu önde gözüküyor ama sahada yapılan araştırmalarda İmamoğlu ile Kurum arasındaki makasın kapandığı gözleniyor.

Geçmişte birçok başarılı ankete imza atan Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar, İstanbul'daki adayların oy alma kapasitesini araştırdı. Oy verebilirim diyenlerde Murat Kurum öne geçti. Bu bir dönüm noktasını oluşturuyor.Önümüzdeki 1 aylık süreçte iki aday arasındaki fark açılacak mı, ibre kimden yana dönecek buna bakacağız.