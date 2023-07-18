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Haberler Fotohaber AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında? MEB Açık Lise AÖF 3. dönem sınav tarihleri 2023'ü duyurdu! İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 18.07.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 08:12

AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında? MEB Açık Lise AÖF 3. dönem sınav tarihleri 2023'ü duyurdu! İşte tarihler...

Temmuz ayında yapılması planlanan AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı açık lise sınav tarihlerini açıkladı. Yayımlanan takvime göre e-sınav olarak yapılacağı ifade edilen sınavlar için geri sayım sürerken Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler mezun olabilecekler. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023!

Açıköğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL 3. dönem sınavları giriş ekranı!

AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi sorusu temmuz ayında yapılacağı açıklanan sınavlar için merak ediliyor. Eğitim öğretim hayatlarına açıktan devam eden öğrenciler mezun olabilmek için AÖL 3. Dönem sınavına girecek ve başarılı olanlar lise diploması almaya hak kazanacak. AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman sorusu yanıt arıyor. Peki, MEB Açıköğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte, yanıtı…

Açıköğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL 3. dönem sınavları giriş ekranı!

AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHİ AÇIKLANDI!

2022-2023 yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarının tarihi belli oldu. MEB, 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz saat 09:30 ile 9 Ağustos 2023 tarihinde saat 23:59'a kadar online olarak yapılacağını bildirdi.

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Açıköğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL 3. dönem sınavları giriş ekranı!

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI BAŞLADI!

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

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Açıköğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL 3. dönem sınavları giriş ekranı!

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavları online olarak yapılacak. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.

Açıköğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB AÖL sınav takvimi belli oldu! AÖL 3. dönem sınavları giriş ekranı!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

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