AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında? MEB Açık Lise AÖF 3. dönem sınav tarihleri 2023'ü duyurdu! İşte tarihler...

AÖL sınavları online mı olacak, yüz yüze mi sorusu temmuz ayında yapılacağı açıklanan sınavlar için merak ediliyor. Eğitim öğretim hayatlarına açıktan devam eden öğrenciler mezun olabilmek için AÖL 3. Dönem sınavına girecek ve başarılı olanlar lise diploması almaya hak kazanacak. AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman sorusu yanıt arıyor. Peki, MEB Açıköğretim Lisesi AÖL 3. Dönem sınavı ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte, yanıtı…