AÖL sınavları ne zaman, hangi tarihler arasında? MEB Açık Lise AÖF 3. dönem sınav tarihleri 2023'ü duyurdu! İşte tarihler...

Temmuz ayında yapılması planlanan AÖL sınav tarihleri 2023 hakkında araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı açık lise sınav tarihlerini açıkladı. Yayımlanan takvime göre e-sınav olarak yapılacağı ifade edilen sınavlar için geri sayım sürerken Açık Lise 3. Dönem sınavları ne zaman, online mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler mezun olabilecekler. Peki, AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? İşte MEB Açık Öğretim Lisesi AÖL 3. dönem sınav tarihi 2023!