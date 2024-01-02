Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
13:56
Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları
Alkollü araç kullanma cezası 2024 yılında ne gibi güncellemeler aldı merak edilmektedir. Yeni yılda güncellenen trafik cezaları arasında alkollü araç kullanma cezası da yer almaktadır. Vatandaşların trafik kanunları konusunda sıklıkla araştırdığı 1, 2 ve 3 defa alkollü araç kullanma cezası ve mahkeme kararları hakkında detayları ele aldık.