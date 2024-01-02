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Haberler Fotohaber Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları
Giriş Tarihi: 31.01.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 13:56

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları

Alkollü araç kullanma cezası 2024 yılında ne gibi güncellemeler aldı merak edilmektedir. Yeni yılda güncellenen trafik cezaları arasında alkollü araç kullanma cezası da yer almaktadır. Vatandaşların trafik kanunları konusunda sıklıkla araştırdığı 1, 2 ve 3 defa alkollü araç kullanma cezası ve mahkeme kararları hakkında detayları ele aldık.

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları

Trafik cezaları 2024 yılına girişle birlikte zam ve güncellemelere tabi olmuştur. Bunların arasında alkollü araç kullanma cezası da yer almakta, cezanın tutarı nedir merak edilmektedir. Yenilenen trafik cezaları arasında özellikle 1,2 ve 3 defa alkollü araç kullanma cezası ve mahkeme kararları örnekleri bireylerin merceği altındadır.

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024

Trafik kurallarını ihlal eden vatandaşların tabi tutulduğu ceza ve yaptırımların geneline trafik cezaları denmektedir. Yeni yılda güncellenen zamlar arasında trafik cezaları ilk sıralarda yer almaktadır. Trafik cezaları arasında alkollü araç kullanma cezasının 2024 yılı güncellemesi ise şöyledir;

2024 yılı alkollü araç kullanma cezası (ilk defa için geçerli) 6.440 TL ve 6 ay sürücü belgesine el konma.

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Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları

İkinci ve üçüncü kez alkollü araç kullanan vatandaşların aldıkları ceza tutarı ve sürücü belgelerine el konma süresi artmaktadır. Trafik denetleme ve karayolları kuralları gereğince araç kullanırken alkollü olmak yasaktır. Bu kanunun mevzuatlarına baktığımız zaman sürücüde bulunan alkol miktarının 0.50 promil üzerinde olması ceza ve ehliyete el konmaya sebep olmaktadır.

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Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları

1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Ve Mahkeme Kararları

Yukarıda bahsettiğimiz üzere alkolü araç kullanma cezası her seferinde hem ceza tutarında hem de sürücü belgesine el konulma sürecinde artmaktadır. İlk kez alkollü araç kullanan vatandaş 6,440 TL trafik cezası almakta ve 6 ay ehliyetine el konulmaktadır.

Bu ceza ikinci kez tekrarlandığında 8,075 TL ve 2 yıl ehliyete el koyma, üçüncü kez ve fazla alkollü araç kullanımında ise 12,978 TL para cezası ve 5 yıl süreli ehliyete el konma olarak güncellenmiştir. Ayrıca alkollü trafiğe çıkma sonucu ceza alınmasının yanı sıra sürücü belgelerinden her seferinde 20 puan düşülmektedir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları

Alkollü araç kullanmak yasalarda suç olarak kabul edilen bir eylemdir. Alkollü araç kullanan vatandaşlar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 maddesi uyarınca sürücü belgesine el konma, idari para cezası ve trafikten men cezasına çarptırılmaktadır.

İlk kez alkollü araç kullanan vatandaş eğer ki kazaya karışmamış ise hapis cezası almamaktadır. Ancak kazaya karışmış olan alkollü sürücü idari para cezasının ve trafikten menedilmenin yanı sıra Türk Ceza Kanunu'nun 179. Maddesi gereğince kendisinin ve trafikteki diğer vatandaşların canına, malına tehlike arz etmekten yargılanmaktadır.

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