Alkollü Araç Kullanma Cezası 2024 - 1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası ve Mahkeme Kararları

1, 2 ve 3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası Ve Mahkeme Kararları

Yukarıda bahsettiğimiz üzere alkolü araç kullanma cezası her seferinde hem ceza tutarında hem de sürücü belgesine el konulma sürecinde artmaktadır. İlk kez alkollü araç kullanan vatandaş 6,440 TL trafik cezası almakta ve 6 ay ehliyetine el konulmaktadır.

Bu ceza ikinci kez tekrarlandığında 8,075 TL ve 2 yıl ehliyete el koyma, üçüncü kez ve fazla alkollü araç kullanımında ise 12,978 TL para cezası ve 5 yıl süreli ehliyete el konma olarak güncellenmiştir. Ayrıca alkollü trafiğe çıkma sonucu ceza alınmasının yanı sıra sürücü belgelerinden her seferinde 20 puan düşülmektedir.