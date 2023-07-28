AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 AÖK || MEB ile 3. Dönem AÖL sınavları saat kaçta? Açık lise sınav giriş sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem sınavları gündemdeki yerini aldı. Açık lise sınavları online sistem üzerinden gerçekleştiriliyor. AÖL sınav giriş ekranı 2023, 3. Dönem AÖL sınavları başlangıcı olan 28 Temmuz Cuma günü açılıyor. AÖL giriş ekranı ile sisteme girişlerini gerçekleştirecek ve sınavlara katılmaya başlayacak adaylar hazırlıklarını tamamladı. Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrenciler için sınav dönemi başladı. Kalan öğrenciler, MEB AÖL sınav giriş nasıl yapılır sorusu yanıt arıyor? İşte, 2023 AÖL sınav giriş AÖK ekranı…