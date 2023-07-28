AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI 2023 AÖK || MEB ile 3. Dönem AÖL sınavları saat kaçta? Açık lise sınav giriş sistemi

AÖL sınav giriş ekranı açılıyor. Online olarak gerçekleştirilen açık lise sınavları Açık Öğretim Kurulu Bilgi Yönetim Sistemi (AÖK) üzerinden yapılıyor. Öğrenciler, belirtilen sürede açık kalacak sınav sistemine bugünden itibaren erişim sağlayacak. AÖL sınav giriş nasıl yapılır, öğrenci girişi nereden soruları yanıt arıyor. 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta başlıyor soruları da MEB ile yanıt buldu. İşte, AÖL sınav giriş sayfası (aol.meb.gov.tr)