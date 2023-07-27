AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2023 AÇIKLANDI! MEB takvimi ile 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Lise diploması alabilmek için eğitimlerine Açık Öğretim Lisesi bünyesinde devam edenler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Temmuz ayının sona ermesine günler kalırken AÖL sınavları ne zaman 2023 merak ediliyor. Binlerce adayın merakla beklediği AÖL sınav tarihleri için MEB son dakika açıklaması geldi. Ceza infaz kurumlarındaki öğrencilerin imtihanları başladı. Sınavlarda başarılı olabilmek için en düşük 45 puan almak gerekiyor. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri 2023