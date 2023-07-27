AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2023 AÇIKLANDI! MEB takvimi ile 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman 2023 sorusu yanıt buldu. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile belli oldu. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 3. dönem sınavları Temmuz-Ağustos aylarında düzenlenecek. Yüz puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 olarak belirlendi. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, MEB takvimi ile 2023 Açık Lise sınav tarihleri…