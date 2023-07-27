Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2023 AÇIKLANDI! MEB takvimi ile 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.07.2023 02:13 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 02:13

AÇIK LİSE SINAV TARİHLERİ 2023 AÇIKLANDI! MEB takvimi ile 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi yapılacak?

AÖL sınavları ne zaman 2023 sorusu yanıt buldu. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması ile belli oldu. Lise eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman yapılacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. 3. dönem sınavları Temmuz-Ağustos aylarında düzenlenecek. Yüz puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 olarak belirlendi. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak? İşte, MEB takvimi ile 2023 Açık Lise sınav tarihleri

AÖL sınavları ne zaman 2023? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri belli oldu! 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

3. Dönem AÖL sınavları online mı yüz yüze mi yapılacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Lise diploması alabilmek için eğitimlerine Açık Öğretim Lisesi bünyesinde devam edenler, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Temmuz ayının sona ermesine günler kalırken AÖL sınavları ne zaman 2023 merak ediliyor. Binlerce adayın merakla beklediği AÖL sınav tarihleri için MEB son dakika açıklaması geldi. Ceza infaz kurumlarındaki öğrencilerin imtihanları başladı. Sınavlarda başarılı olabilmek için en düşük 45 puan almak gerekiyor. Peki, 3. Dönem AÖL sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi yapılacak? İşte, MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri 2023

AÖL sınavları ne zaman 2023? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri belli oldu! 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

2023 AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI! AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri belli oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 3. dönem sınavlarının 28 Temmuz-9 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AÖL sınavları ne zaman 2023? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri belli oldu! 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

CEZA İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN ÖĞRENCİLERİN SINAVLARI BAŞLADI!

Ceza infaz kurumlarındaki hükümlü öğrencilerin 3. dönem sınavları 18 Temmuz 2023 tarihi saat 09.30 ile 9 Ağustos 2023 tarihi saat 23.59 arasında çevrim içi (online) olarak yapılacak.

AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınavları ne zaman 2023? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri belli oldu! 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAVLARI ONLİNE Mİ OLACAK, YÜZ YÜZE Mİ?

AÖL 3. dönem sınavları nasıl yapılacak sorusu yanıt buldu. MEB takvimine göre Açık Lise 3. dönem sınavları e-sınav yani online olarak internet üzerinden olarak yapılacak.

AÖL sınavları ne zaman 2023? MEB takvimi ile Açık Lise sınav tarihleri belli oldu! 3. Dönem AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi sınavlarına kayıt işlemini yapmayan öğrenciler katılamaz.

Açık lise sınavları yüz puan üzerinden değerlendirilmektedir.

2022-2023 eğitim öğretim yılı ders geçme notu ise ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlendi. Bu notun altında kalan öğrenciler o dersten başarısız sayılır.

SON DAKİKA