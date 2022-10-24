Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri
Giriş Tarihi: 24.10.2022 11:31 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 11:32

Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri

Aşk acısı bir insanın sevdiği insandan ayrıldıktan sonra yaşadığı elem ve huzursuzluk dolu bir dönemdir. Romanlarda aşk hakkında bir şeyler okuyan ya da filmlerde ya da televizyonda romantizmi izleyen bir insan size aşkın mükemmel ve canlandırıcı olması gerektiğini söyler. Hiçbirisi, karışımızda acı olduğundan veya duyguyla birlikte acıya katlanmanız gerekeceğinden bahsetmez. Bu noktada ağlatan aşk ve ayrılık acısı sözleri kişiyi bu gerçeklikle yüz yüze bırakır. Bu acıyı yaşayanların yazdığı duygulandıran aşk acısı sözleri aşkın diğer yüzünü de bize gösteriyor.

Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri

Aşk acısı sözleri ve ağlatan ayrılık sözleri kişinin yaşadığı trajik durumu özetler niteliktedir. Ayrılık acısı sözleri ile ilgili en anlamlı ve ruh halinizi yansıtan sözleri bu yazımızda bulabilirsiniz. Ayrılık acısını sözlerle ifade edebilmek, aşk acısı üzerine sözleri sizlerle paylaşmak için tüm detayları derledik. Ağlatan ayrılık acısı sözleri ve mesajlarını sosyal medyada paylaşabilir, ruh halinizi yansıtan bu sözleri arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri

Aşk Acısı Sözleri

Aşk acısı sözleri içeriğinde sevgilinize ya da eski sevgilinize gönderebileceğiniz en duygusal, romantik ve hüzünlü aşk acısı sözlerini bulabilirsiniz. Ki bazı sözler vardır ki insanın en içine dokunur. Ağlatan aşk acısı sözleri bu durumu en iyi anlatanlardır. İşte, aşk acısı çeken sözler, ayrılık acısı sözleri, okurlarımız için en etkili aşk acısı sözleri…

Editörün Önerisi Atarlı Sözler İçin Tıklayınız

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri

* Beni yokluğun ile savaştırma. Kaybedeceğimi çok iyi biliyorum.

* Gönül yorgun düştüğü zaman yürek dilsiz kalacaktır.

* Kahrolsun diyorum sadece yan yana olmadığımız her yer bana cehennem!

* Bazı zamanlar en uzun yolculuk nedir bilir misin? İki insanın arasında bulunan mesafedir.

* Ön ve arkana bak hangi gitmez dediklerin yanında?

* Şu hayatımda tekrar tekrar yaşamak istediğim, diğer tüm zamanların yanında bir yıldız gibi parlayan tek bir anı seçmem gerekirse o an, seninle tanıştığım an olurdu.

* Aşk sadece gülümsemek değildir. Mutlu olacağını düşünüp, huzura erişmek değildir. Keder dediğinde bulaşır aşka ama aşk ne kadar güçlü ise bu kadar kolay dağıtılır keder rüzgârı.

* Sen aşkın ne olduğunu bilmediğini söylüyorsun ya aşk sensin, dünya sensin, hayat sensin. Aşkı çok uzakta arama.

* Dil susar ise bir çare bulunur ama yürek susarsa bil ki hiçbir çare bulunmaz.

* Halbuki ben senin düşmekten korkmuş olduğun o uçurumunda dibinde bulunuyorum.

* Gece uyuyamayan kişilerin gündüze sığdıramadıkları acıları bulunmaktadır.

* Seni içimde her zaman yaşamak istiyordum ve senin uğruna öldürdüklerimi bir bilsen kendin oturur ağlarsın.

Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri

Ünlü Şairlerden ve Düşünürlerden Ayrılık Acısı Sözleri

Dediler ki; Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur.

Mevlana

Sensiz uykuyu haram bilen için,

Ayrılık ölümün diğer ismidir.

Cahit Sıtkı Tarancı

Terk edilen birine hayat nasıl gidiyor diye sorulmaz zaten tek sorun hayatın devam etmesidir.

Paul Auster

Bilmem ki; karşılaşsak bile hatırlayabilir miyiz birbirimizi yeniden? İkimiz de artık bir başkasıyken.

Murathan Mungan

Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri

Ağaçtan düşen yaprak nasıl 'Kurumaya' mahkumsa; gönülden düşen insan da 'Unutulmaya' mahkumdur.

Necip Fazıl Kısakürek

Paylaşılan anılar ne kadar az olursa ayrılık acısı o kadar az batarmış kalbine.

Lüset Kohen Fins

Aşk ne zaman biter biliyor musun? Bitti dediğinde yüreğin acımıyorsa.

Charles Bukowski

Hayatımdan gitmeyi tercih edenler için, dönüş seferleri sonsuza dek iptal edilmiştir.

Can Yücel

SON DAKİKA