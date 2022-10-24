Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri

* Beni yokluğun ile savaştırma. Kaybedeceğimi çok iyi biliyorum.

* Gönül yorgun düştüğü zaman yürek dilsiz kalacaktır.

* Kahrolsun diyorum sadece yan yana olmadığımız her yer bana cehennem!

* Bazı zamanlar en uzun yolculuk nedir bilir misin? İki insanın arasında bulunan mesafedir.

* Ön ve arkana bak hangi gitmez dediklerin yanında?

* Şu hayatımda tekrar tekrar yaşamak istediğim, diğer tüm zamanların yanında bir yıldız gibi parlayan tek bir anı seçmem gerekirse o an, seninle tanıştığım an olurdu.

* Aşk sadece gülümsemek değildir. Mutlu olacağını düşünüp, huzura erişmek değildir. Keder dediğinde bulaşır aşka ama aşk ne kadar güçlü ise bu kadar kolay dağıtılır keder rüzgârı.

* Sen aşkın ne olduğunu bilmediğini söylüyorsun ya aşk sensin, dünya sensin, hayat sensin. Aşkı çok uzakta arama.

* Dil susar ise bir çare bulunur ama yürek susarsa bil ki hiçbir çare bulunmaz.

* Halbuki ben senin düşmekten korkmuş olduğun o uçurumunda dibinde bulunuyorum.

* Gece uyuyamayan kişilerin gündüze sığdıramadıkları acıları bulunmaktadır.

* Seni içimde her zaman yaşamak istiyordum ve senin uğruna öldürdüklerimi bir bilsen kendin oturur ağlarsın.