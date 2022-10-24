Aşk Acısı Sözleri - Uzun, Kısa, Ağlatan, Etkileyici, Duygulandıran Aşk ve Ayrılık Acısı Sözleri

* Beni yokluğun ile savaştırma. Kaybedeceğimi çok iyi biliyorum.
* Gönül yorgun düştüğü zaman yürek dilsiz kalacaktır.
* Kahrolsun diyorum sadece yan yana olmadığımız her yer bana cehennem!
* Bazı zamanlar en uzun yolculuk nedir bilir misin? İki insanın arasında bulunan mesafedir.
* Ön ve arkana bak hangi gitmez dediklerin yanında?
* Şu hayatımda tekrar tekrar yaşamak istediğim, diğer tüm zamanların yanında bir yıldız gibi parlayan tek bir anı seçmem gerekirse o an, seninle tanıştığım an olurdu.
* Aşk sadece gülümsemek değildir. Mutlu olacağını düşünüp, huzura erişmek değildir. Keder dediğinde bulaşır aşka ama aşk ne kadar güçlü ise bu kadar kolay dağıtılır keder rüzgârı.
* Sen aşkın ne olduğunu bilmediğini söylüyorsun ya aşk sensin, dünya sensin, hayat sensin. Aşkı çok uzakta arama.
* Dil susar ise bir çare bulunur ama yürek susarsa bil ki hiçbir çare bulunmaz.
* Halbuki ben senin düşmekten korkmuş olduğun o uçurumunda dibinde bulunuyorum.
* Gece uyuyamayan kişilerin gündüze sığdıramadıkları acıları bulunmaktadır.
* Seni içimde her zaman yaşamak istiyordum ve senin uğruna öldürdüklerimi bir bilsen kendin oturur ağlarsın.