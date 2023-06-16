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Haberler Fotohaber BABALAR GÜNÜ MESAJLARI|| En anlamlı, özel, duygusal, yeni, kısa resimli Babalar Günü mesajı 2023
Giriş Tarihi: 16.06.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 13:54

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI|| En anlamlı, özel, duygusal, yeni, kısa resimli Babalar Günü mesajı 2023

Bu hafta sonu Babalar Günü kutlanıyor. Bu özel ve anlamlı günde babasını, eşini mutlu etmek, sevindirmek isteyen vatandaşlar babalar günü mesajı arıyor. Her yıl haziran ayının üçüncü pazar gününe denk gelen bu özel gün bu yıl 18 Haziran'a kutlanacak. Babasını, eşini sevindirmek, ona verdiği değeri ifade edebilecek cümleleri bulmak, duygularını en iyi şekilde ifade etmek isteyen kişiler en anlamlı, özel, duygusal babalar günü mesajları aratıyor. Watsapp, Facebook, Instagram gibi çeşitli sosyal medya mecralarında babalar ile fotoğraflar paylaşılacak ve altına en duygusal, yeni, anlamlı Babalar Günü mesajları yazılacak. İşte, birbirinden anlamlı mesajlar…

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI|| En anlamlı, özel, duygusal, yeni, kısa resimli Babalar Günü mesajı 2023

Her zaman arkamızda bir çınar gibi ulu ve dik, bir ağacın yaprakları gibi kollarının altında gölgede hissettiğimiz, desteğini üzerimizden hiç eksik etmeyen koruyucu melekelimizin, babalarımızın günü kutlanıyor. Bu anlamlı ve duygusal günde eşini, babasını mutlu etmek, ona verdiği değeri en iyi şekilde ifade edebilmek isteyen vatandaşlar en anlamlı, güzel, kısa, resimli Babalar Günü mesajı arıyor. Pazar günü babalar öpülecek uzakta olanlara Watsapp, Facebook, SMS, Istagram gibi sosyal mecralar üzerinden kısa baba kız sözleri, kısa baba oğul sözleri içeren mesajlar gönderilecek. İşte, duygusal Babalar günü mesajları 2023…

BABALAR GÜNÜ MESAJLARI|| En anlamlı, özel, duygusal, yeni, kısa resimli Babalar Günü mesajı 2023

EN YENİ BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ

  • Seninle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur her daim yanımızda olsun. Babalar Günü'n kutlu olsun benim canım babacığım.
  • Kalbi her zaman cömert, şefkat ve sevecen duygularla dolu olan canım babam! Babalar Günü'nü tebrik ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin.

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BABALAR GÜNÜ MESAJLARI|| En anlamlı, özel, duygusal, yeni, kısa resimli Babalar Günü mesajı 2023
  • Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI|| En anlamlı, özel, duygusal, yeni, kısa resimli Babalar Günü mesajı 2023
  • Yaşantısıyla, ilkeleriyle bize hep güzel örnek olan canım babam. Senden uzakta, Senin değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Babalar günün kutlu olsun, ellerinden öperim.
BABALAR GÜNÜ MESAJLARI|| En anlamlı, özel, duygusal, yeni, kısa resimli Babalar Günü mesajı 2023
  • Beni, üzerime sabır tohumları atarak sevgi ile büyüttün. Fedakârlığın ve bitmeyen sevgin için sana minnettarım. Seni çok seviyorum babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.
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