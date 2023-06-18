Diyarbakır'da babalar günü etkinliği | Video
Diyarbakır'da Yenişehir Belediyesi'nin düzenlediği "Babalar Günü" etkinliğinde, 65 yaş üstü babalar millet kıraathanesinde toplandı, doyasıya eğlendi.
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