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Haberler Fotohaber Babalar Günü Mesajları Resimli: Oğlundan ve kızından babaya kısa, uzun, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri
Giriş Tarihi: 18.06.2023 07:04 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 07:09

Babalar Günü Mesajları Resimli: Oğlundan ve kızından babaya kısa, uzun, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Babalar Günü mesajları arasındaki en etkileyici seçenekleri arıyorsanız doğru yerdesiniz! Babasına, dedesine, kardeşine, eşine "Babalar Günün Kutlu Olsun" demek isteyenler için birbirinden farklı, yepyeni sözler ve yazılı görseller burada. Oğlundan ve kızından güzel sözler duymak, bu özel günde her babayı mutlu edecektir. Eşe, amcaya, sevgiliye, dedeye, babaya Babalar Günü mesajı olarak gönderebileceğiniz en anlamlı seçenekler sabah.com.tr'de! İşte en güzel, anlamlı, kısa, uzun ve duygusal Babalar Günü mesajları ve en güzel kutlama sözleri…

Babalar Günü Mesajları Resimli: Oğlundan ve kızından babaya kısa, uzun, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Babalar Günü mesajları ile kutlama sözleri günün en çok paylaşılanları arasında yerini aldı. Her yıl haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü bu yıl 18 Haziran'a denk geliyor. Bu özel günde; babası hayatta olanlar duygusal konuşmalar ve anlamlı hediyelerle onları onurlandırırken, babasını kaybedenler dualarla onları anıyor. Babasına anlamlı, etkileyici ve duygusal Babalar Günü mesajları göndermek isteyenler bu nedenle "Babalar Günün Kutlu Olsun" yazılı görselleri inceliyor. İşte oğlundan ve kızından babaya en güzel, farklı, yeni, kısa ve uzun, resimli Babalar Günü mesajı seçenekleri.

Babalar Günü Mesajları Resimli: Oğlundan ve kızından babaya kısa, uzun, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

EN YENİ BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ 2023 || RESİMLİ

Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Seninle birlikte, sağlık, mutluluk ve huzur her daim yanımızda olsun. Babalar Günü'n kutlu olsun benim canım babacığım.
Kalbi her zaman cömert, şefkat ve sevecen duygularla dolu olan canım babam! Babalar Günü'nü tebrik ederim. İyi ki varsın, iyi ki bizimlesin.

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Babalar Günü Mesajları Resimli: Oğlundan ve kızından babaya kısa, uzun, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Beni, üzerime sabır tohumları atarak sevgi ile büyüttün. Fedakârlığın ve bitmeyen sevgin için sana minnettarım. Seni çok seviyorum babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun.
Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sen hep yanımdasın şefkatli babam! Sen var oldukça uzaklar her zaman yakın olacak. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Babalar Günü Mesajları Resimli: Oğlundan ve kızından babaya kısa, uzun, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Ailemin reisi, benim canım babam. Babalar Günün kutlu olsun.
Dünyanın döndüğünden, ateşin yaktığından şüphelen ama benim seni sonsuz bir sevgiyle sevdiğimden asla şüphelenme fedakâr babam! Günün kutlu olsun.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper babalar gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak.

Babalar Günü Mesajları Resimli: Oğlundan ve kızından babaya kısa, uzun, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
Sen benim derdimi, hüznümü ve mutluluğumu paylaştığım en yakın arkadaşımsın. Babalar Günü'n kutlu olsun güzel babam.

Kanından can verdin var olmamı sağladın. Beni kollarına aldın, her türlü kötülükten korudun. Yıllarca çalıştın, beni yetiştirdin. Sen benim için çok özelsin canım babam. Babalar Günü'n kutlu olsun.

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