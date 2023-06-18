Babalar Günü Mesajları Resimli: Oğlundan ve kızından babaya kısa, uzun, anlamlı, duygusal Babalar Günü mesajı ve en güzel kutlama sözleri

Beni, üzerime sabır tohumları atarak sevgi ile büyüttün. Fedakârlığın ve bitmeyen sevgin için sana minnettarım. Seni çok seviyorum babacığım. Babalar Günü'n kutlu olsun.

Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun.

Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun sen hep yanımdasın şefkatli babam! Sen var oldukça uzaklar her zaman yakın olacak. Babalar Günü'n kutlu olsun.