Milli Savunma Bakanlığı’ndan anlamlı Babalar Günü mesajı | Video
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı.
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