Milli Savunma Bakanlığı’ndan anlamlı Babalar Günü mesajı | Video 18.06.2023 | 10:58 Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya üzerinden başta şehit ve gazi babaları olmak üzere tüm babaların Babalar Günü’nü kutladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın "Babalar Günü" kutlu olsun. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verildi.