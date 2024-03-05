Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2024 23:09 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 23:12

Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Bahar 5. bölüm fragmanı için Show TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşinin başka bir yüzüyle karşılayan Bahar'ın hikayesi anlatılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisi izleyicilerden tam not almayı başardı. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Bahar fragman izle ekranı...

Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak araştırılıyor. Dizide yirmi yıl önce tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen doktorluk görevini yapmayıp kendini eşi ve eşinin ailesine adayan Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatılıyor. İşte Bahar 5. bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında tüm detaylar.

Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

BAHAR SON BÖLÜM İZLE

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar bu hafta 4. bölümü ile ekrana geldi.

4 Mart 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

BAHAR 4. BÖLÜM İZLE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

BAHAR 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Bahar yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Bahar dizisi fragmanı yayınladığında aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/fragman/bahar-4-bolum-2-fragmani/117453

Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

BAHAR 4. BÖLÜM KONUSU

Bahar yeni bir başlangıca adıma atmışken bütün aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Yavuzoğlu ailesi içinde hesaplaşma yaşanırken hastaneye gelen Cihan Taşkeski, Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Cihan'ın gelişi Bahar için de yeni bir sınav olur.

Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'u evde büyük bir sürpriz beklemektedir: Parla! Timur'un açığını yakalayan Bahar, bir yandan şüphesiyle sınanırken, diğer yandan yeni başladığı hastane macerasında mücadele etmeye devam edecektir.

SON DAKİKA