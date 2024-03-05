Giriş Tarihi: 05.03.2024 23:09
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
23:12
Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?
Bahar 5. bölüm fragmanı için Show TV ekranları başında yerler alındı. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yeni bölümleri ile her hafta salı seyircisiyle buluşuyor. Dizide ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan kusursuz görünen ailesinin özellikle de eşinin başka bir yüzüyle karşılayan Bahar'ın hikayesi anlatılıyor. Medikal, komedi ve dram türündeki televizyon dizisi izleyicilerden tam not almayı başardı. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte Bahar fragman izle ekranı...