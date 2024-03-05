Bahar 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show TV Bahar fragmanı ile yeni bölümde neler olacak?

Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak araştırılıyor. Dizide yirmi yıl önce tıp fakültesinden mezun olmasına rağmen doktorluk görevini yapmayıp kendini eşi ve eşinin ailesine adayan Bahar'ın yeniden diriliş hikayesi anlatılıyor. İşte Bahar 5. bölüm fragmanı ve son bölüm hakkında tüm detaylar.