BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?

Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı? soruları YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde sorgulanıyor. Öğrenim hayatlarına bu bölümlerden herhangi birinde devam etmeyi düşünen üniversite adayları Hukuk başarı sıralaması şartı var mı, kaç bin ya da mimarlık başarı sıralaması şartı var mı sorularına yanıt arıyor. İşte, başarı sıralaması şartı olan bölümler ve taban puanları 2023…