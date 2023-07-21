BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?

Başarı sıralaması şartı olan bölümler YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündem konusu olmayı başardı. 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercihlerde bulunacak adaylardan hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, mühendislik, öğretmenlik ve diş hekimliği tercih etmeyi düşünenler başarı sıralaması şartı olan bölümlerin listesini merak ediyor. Tıp başarı sıralaması şartı var mı, mühendislik başarı sıralaması şartı var mı soruları araştırıyor. Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sıralaması ve taban puanları merak ediliyor. İşte, merak edilenler…
BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER
|BÖLÜM
|BAŞARI SIRALAMASI
|Hukuk
|En düşük 100.000
|Mimarlık
|En düşük 250.000
|Tıp
|En düşük 50.000
|Diş Hekimliği
|En düşük 80.000
|Öğretmenlik ( PDR dahil)
|En düşük 300.000
|Mühendislik (Orman, Ziraat,
Su Ürünleri, Ağaç İşleri hariç)
|En düşük 300.000
|Eczacılık
|En düşük 100.000