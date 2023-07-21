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Haberler Fotohaber BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?
Giriş Tarihi: 21.07.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 11:59

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?

Başarı sıralaması şartı olan bölümler YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündem konusu olmayı başardı. 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında tercihlerde bulunacak adaylardan hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, mühendislik, öğretmenlik ve diş hekimliği tercih etmeyi düşünenler başarı sıralaması şartı olan bölümlerin listesini merak ediyor. Tıp başarı sıralaması şartı var mı, mühendislik başarı sıralaması şartı var mı soruları araştırıyor. Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sıralaması ve taban puanları merak ediliyor. İşte, merak edilenler…

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?

Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı? soruları YKS sonuçlarının açıklanmasının akabinde sorgulanıyor. Öğrenim hayatlarına bu bölümlerden herhangi birinde devam etmeyi düşünen üniversite adayları Hukuk başarı sıralaması şartı var mı, kaç bin ya da mimarlık başarı sıralaması şartı var mı sorularına yanıt arıyor. İşte, başarı sıralaması şartı olan bölümler ve taban puanları 2023…

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI NEDİR?
YÖK tarafından belli başlı bölümler için getirdiği en düşük başarı sıralaması şartıdır. Örneğin hukuk bölümünde en az 125.000 sıralama yapamayan bir öğrenci, ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden tercih yaparken se bu bölümü tercihleri arasına eklemesine sistem izin vermez.

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BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER

BÖLÜM BAŞARI SIRALAMASI
Hukuk En düşük 100.000
Mimarlık En düşük 250.000
Tıp En düşük 50.000
Diş Hekimliği En düşük 80.000
Öğretmenlik ( PDR dahil) En düşük 300.000
Mühendislik (Orman, Ziraat,
Su Ürünleri, Ağaç İşleri hariç)		 En düşük 300.000
Eczacılık En düşük 100.000

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?

Hukuk Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları İçin tıklayınız.
Mühendislik Programları Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları İçin tıklayınız.
Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları İçin tıklayınız.
Tıp Fakültesi Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları İçin tıklayınız.

BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLAN BÖLÜMLER 2023|| Hukuk, mimarlık, tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mühendislik başarı sırası şartı var mı?

Eczacılık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları İçin tıklayınız.
Diş Hekimliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları İçin tıklayınız.

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