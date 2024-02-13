BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu.
Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli, batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.