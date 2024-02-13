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Haberler Fotohaber BUGÜN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?
Giriş Tarihi: 13.02.2024 07:46 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 07:46

BUGÜN ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?

Bugün Antalya'da okullar tatil mi sorusu yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Hal böyleyken şehirde eğitim gören öğrenciler ve velilerin gözü kulağı Antalya Valiliği son dakika duyurularına çevrildi. Peki, 13 Şubat Salı Antalya'da okullar tatil mi oldu, açık mı, kapalı mı, açıklama geldi mi? İşte haftalık hava durumu ve tüm detaylar…

BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?

13 Şubat Salı Antalya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı sonrası Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su basarken yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanıyor. Konu ile ilgili Antalya Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Bugün Antalya'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, 13-17 Şubat hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…

BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA'YA TURUNCU KODLU UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, Burdur, Antalya ve Muğla için turuncu kod uyarısında bulundu.

Isparta'nın güneyi ve Burdur'un doğusunda yerel kuvvetli yer yer çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların merkez ilçelerinde (Konyaaltı, Döşemealtı, Kepez, Muratpaşa, Aksu, Kemer) çok kuvvetli yer yer şiddetli, batı ilçeleri (Kumluca, Finike, Demre,Kaş) ile gece saatlerinden sonra Serik'de kuvvetli ve çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?

KENTTE ŞİDDETLİ YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Kent merkezinde akşam etkili olmaya başlayan sağanak, gece şiddetini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Kent merkezindeki bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı.

BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?

13 ŞUBAT SALI ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ, AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Antalya'nın 5 ilçesinde eğitime ara verildi

Antalya'da devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden olumsuz hava koşulları, sel ve taşkın nedeniyle;

5 merkez ilçemizde (Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa) eğitim kurumlarımızda Hıfzıssıhha kararı gereğince 13.02.2024 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

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