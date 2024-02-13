BUGÜN ANTALYA’DA OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Antalya Valiliği açıkladı! 13 Şubat Salı Antalya’da okul var mı, hangi ilçelerde yok?

13 Şubat Salı Antalya'da okullar tatil mi sorusunun yanıtı kentte yaşayan öğrenci ve öğretmenler tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı sonrası Antalya'da şiddetli yağış etkili oldu. Kırsal kesimlerdeki bazı mahallerde ev ve iş yerlerini su basarken yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksama yaşandı. Bu noktada olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu sorgulanıyor. Konu ile ilgili Antalya Valiliği açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki; Bugün Antalya'da okullar açık mı, kapalı mı, tatil olacak mı? İşte, 13-17 Şubat hava durumu ile bölgeden son gelişmeler…