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Haberler Fotohaber BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?
Giriş Tarihi: 07.02.2024 05:58 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 05:58

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

Bugün okullar tatil mi son dakika gelişmeleri ile yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası ülkenin bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak ediliyor. Konu hakkında araştırmalar sürerken valilik açıklamaları peş peşe geldi. Bazı illerde tatil kararı alındı. Peki, 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? İşte, valilik açıklaması ile kar tatili olan iller listesi!

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ile 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi ve çığ hadisesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan bazı illerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların durumu sorgulanmaya başlandı. Konu ile ilgili son dakika Valilik açıklamaları geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alınan iller sıralandı. Peki; Bugün okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı? 7 Şubat Çarşamba tatil olan iller hangileri? İşte, 7-11 Şubat hava durumu ile son gelişmeler…

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

4 ilden 7 Şubat 2024 Çarşamba gününe ilişkin tatil haberi geldi.

Ardahan, Ağrı, Van ve Artvin'in bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

ARDAHAN

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğunu belirtti.

İl genelinde eğitime ara verildiğini bildiren Çiçek, "Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanları da aynı tarihte idari izinli olacaktır. Sevgili öğrenciler, tablet ve telefonlara da siz ara verin lütfen." ifadelerini kullandı.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

ARTVİN

Valilikten alınan bilgiye göre, etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Artvin Merkez, Ardanuç, Borçka, Murgul, Şavşat ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildi.

Söz konusu ilçelerde, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

AĞRI

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi, Tutak ve Patnos ilçelerinde köy okullarındaki eğitim ile taşımalı eğitime yarın ara verildi.

Hamur, Taşlıçay ve Diyadin ilçelerinin genelinde de okullar tatil edildi.

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