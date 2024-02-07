BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

Giriş Tarihi: 07.02.2024 05:58
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
05:58
Bugün okullar tatil mi son dakika gelişmeleri ile yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası ülkenin bazı kesimlerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların durumu merak ediliyor. Konu hakkında araştırmalar sürerken valilik açıklamaları peş peşe geldi. Bazı illerde tatil kararı alındı. Peki, 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil ilan edildi? İşte, valilik açıklaması ile kar tatili olan iller listesi!