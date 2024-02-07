BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ OLDU? Valilik açıklaması peş peşe geldi! 7 Şubat 2024 Çarşamba okullar tatil mi, hangi illerde tatil oldu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika hava durumu raporu ile 12 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi ve çığ hadisesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Öte yandan bazı illerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okulların durumu sorgulanmaya başlandı. Konu ile ilgili son dakika Valilik açıklamaları geldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle tatil kararı alınan iller sıralandı. Peki; Bugün okullar tatil mi, açık mı, kapalı mı? 7 Şubat Çarşamba tatil olan iller hangileri? İşte, 7-11 Şubat hava durumu ile son gelişmeler…