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Haberler Fotohaber Bursa deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!
Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 08:10

Bursa deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Son dakika Bursa deprem haberi az önce geldi. Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - Mudanya merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak amacıyla ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Bursa deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 9 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...

Bursa deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Son dakika Bursa deprem ile sallandı. Sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - Mudanya olarak ölçüldü. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Bursa depremi hakkında detaylı bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Bu noktada AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi mercek altına alındı. Peki, az önce Bursa'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte, 9 Ocak 2024 Bursa deprem merkez üssü, şiddeti, büyüklüğü ve derinliği hakkında merak edilenler...

Bursa deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

AFAD DUYURDU: BURSA'DA DEPREM

.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine göre, Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - Mudanya Bursa merkezli bir deprem meydana geldi.

9 Ocak Salı günü saat 04:56'da gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçülürken derinliği ise 10.63 kilometre olarak açıklandı.

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Bursa deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

AFAD VERİLERİ İLE BURSA DEPREM BİLGİLERİ

Yer: Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - [03.35 km] Mudanya (Bursa)

Tarih: 09-01-2024

Saat: 04:56:28

Enlem: 40.4133

Boylam: 28.8386

Derinlik: 10.63 ML

Büyüklük: 3.1

Bursa deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Bursa deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

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