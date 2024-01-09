Bursa deprem son dakika: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile Bursa deprem büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü!

Giriş Tarihi: 09.01.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
08:10
Son dakika Bursa deprem haberi az önce geldi. Marmara Denizi - Gemlik Körfezi - Mudanya merkezli sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesinde yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden bölge halkı detaylı bilgi almak amacıyla ''Az önce Bursa'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. Bursa deprem şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgiler şehrin sakinleri tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İşte, 9 Ocak 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri...