Camdaki Kız dizisi final mi, bitiyor mu? Camdaki Kız final bölümü ne zaman, bu akşam mı? 15 Haziran Kanal D yayın akışı

CAMDAKİ KIZ FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Kanal D yayın akışı ile araştırılan soru da yanıt buldu. Başrollerinde E Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Cihangir Ceyhan'ın yer aldığı Camdaki Kız dizisi, 15 Haziran Perşembe yani bu akşam ekranlara gelecek 82. bölümü ile final yapacak.

Her Perşembe akşamı izleyici karşısına çıkan dizinin sevenleri hikayenin nasıl bittiğini öğrenmek için ekran başında olacak.