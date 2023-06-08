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Haberler Fotohaber Camdaki Kız Hayri ölüyor mu? Türkan ve Nalan'ın gözyaşları! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrılıyor mu?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:11 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:11

Camdaki Kız Hayri ölüyor mu? Türkan ve Nalan'ın gözyaşları! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının final yapmak için gün sayan dizisi Camdaki Kız, 8 Haziran Perşembe akşamı 81. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Hayri, Laz Kızı tarafından bıçaklanır. Kan kaybeden Hayri, yere yığılırken Türkan'ın gözyaşları yeni bölüme damga vurur. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri, Camdaki Kız Hayri ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Hayri öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.

Camdaki Kız Hayri öldü mü? Laz Kızı tarafından bıçaklandı! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Camdaki Kız 81. bölümüyle ekranlardaki yerini alıyor. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan, Selma Ergeç, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümünde, Hayri'nin bıçaklandığı görülür. Türkan ve kızlarının çaresizce Hayri'nin başında ağlaması yeni bölüme damga vurur. İzleyiciler, bu sahne sonrası Camdaki Kız Hayri ölüyor mu, diziden ayrılıyor mu sorularını gündeme taşıdı. İkinci sezonun başından beri kadroda yer alan Hayri karakterinin akıbeti merak uyandırdı. Peki, Camdaki Kız Hayri öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı, çıkıyor mu? İşte detaylar.

Camdaki Kız Hayri öldü mü? Laz Kızı tarafından bıçaklandı! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

CAMDAKİ KIZ HAYRİ ÖLÜYOR MU?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinin 8 Haziran Perşembe akşamı ekranlara gelen 81. Bölümünde Hayri, Laz Kızı tarafından bıçaklandı

Kan kaybeden Hayri, bir anda yere yığılırken Türkan ve kızlarının Hayri'nin başında ağladığı görüldü.

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Camdaki Kız Hayri öldü mü? Laz Kızı tarafından bıçaklandı! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

CİHANGİR CEYHAN CAMDAKİ KIZ'DAN AYRILIYOR MU?

Camdaki Kız dizisinde Hayri'nin başına gelenler, karaktere hayat veren Cihangir Ceyhan'ın diziden ayrılacağı yönünde düşüncelere neden oldu.

Kitaba göre, Laz Kızı, Hayri'yi bıçaklayarak öldürecek. Ancak dizide nasıl bir yol izleneceği bilinmiyor. Dolayısıyla rolü canlandıran Cihangir Ceyhan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümle birlikte netleşmiş olacak.

Camdaki Kız Hayri öldü mü? Laz Kızı tarafından bıçaklandı! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

CAMDAKİ KIZ 81. BÖLÜM ÖZETİ

Laz Kızı Hayri ve Türkan'ın ensesinde!

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nın aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesini konu alan dizisi "Camdaki Kız" 81'inci bölümü ile bu perşembe ekrana geliyor.

Laz Kızı'na boşanacağının sözünü veren Hayri köşeye sıkışmıştır ve Türkan'ı da ikna ederek soluğu tekrar tekrar adliyede alır. Laz Kızı ise hem Türkan'ın hem de Hayri'nin ensesindedir.

Camdaki Kız Hayri öldü mü? Laz Kızı tarafından bıçaklandı! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı, çıktı mı?

Billur, aldığı habere çok sevinirken; kendini eve kapatan Nalan için de çok endişelenmektedir. Sedat, Nalan'ı psikiyatri merkezi önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder.

Rafet ise Nalan'ın mutsuz olduğunu duyunca onu ziyaret eder. Laz Kızı, Hayri'nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri'ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar.

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