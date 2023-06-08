Camdaki Kız Hayri ölüyor mu? Türkan ve Nalan'ın gözyaşları! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarının final yapmak için gün sayan dizisi Camdaki Kız, 8 Haziran Perşembe akşamı 81. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı dizinin yeni bölümünde Hayri, Laz Kızı tarafından bıçaklanır. Kan kaybeden Hayri, yere yığılırken Türkan'ın gözyaşları yeni bölüme damga vurur. Bu sahne sonrası dizinin sıkı takipçileri, Camdaki Kız Hayri ölüyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan diziden ayrılıyor mu merak konusu oldu. Peki, Camdaki Kız Hayri öldü mü, yaşıyor mu? Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan diziden ayrılıyor mu, çıkıyor mu? İşte yanıtı.