Camdaki Kız Hayri ölüyor mu? Türkan ve Nalan'ın gözyaşları! Camdaki Kız’ın Hayri’si Cihangir Ceyhan diziden ayrılıyor mu?

Billur, aldığı habere çok sevinirken; kendini eve kapatan Nalan için de çok endişelenmektedir. Sedat, Nalan'ı psikiyatri merkezi önünde görür ve ona ne olduğunu merak eder.

Rafet ise Nalan'ın mutsuz olduğunu duyunca onu ziyaret eder. Laz Kızı, Hayri'nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri'ye çok öfkelenir ve gözünü karartıp onun karşısına çıkar.