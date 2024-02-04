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Haberler Fotohaber DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA
Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:50 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 15:50

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni Hatay'da gerçekleştirilmişti. Hatay'ın ardından Gaziantep'te inşa edilen konutların kurası gerçekleştirilecek. İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Kura sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Peki; Gaziantep deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Hatay deprem konutları kura sonuçları canlı izle sorgulama ekranı ve isim listesi…

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA

6 Şubat depreminde evlerini kaybeden ve evlerinde ağır hasar oluşan afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay çekiliyor. Dün Hatay kuralarının çekilmesinden sonra bugün de Gaziantep için kura gerçekleştirilecek. 10 bin 90 konutun sahiplerini bulacağı kura canlı takip edilebilecek. e-Devlet AFAD sayfası üzerinden erişime açılacak Peki, Gaziantep deprem konutu kura çekimi ne zaman , saat kaçta?

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Şubat Pazar günü de Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının teslim törenine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta içi ise Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremden etkilenen diğer illeri de ilerleyen günlerde ziyaret etmesi bekleniyor.

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DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA

GAZİANTEP DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da olduğu gibi Gaziantep'te de Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak. İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Gaziantep deprem konutları kura çekilişi saat 16:00'da canlı olarak gerçekleştirilecek.

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA

GAZİANTEP DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

Gaziantep deprem konutları kura çekimi İslahiye'de gerçekleştiriliyor. Kura çekimi canlı yayında yapılıyor. Kura çekimi AFAD'ın YouTube hesabından takip ediliyor.

HATAY DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Gaziantep deprem konutları kura çekiminin gerçekleşecek olmasıyla beraber gözler kura sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. Kesinleşen sonuçlar, "https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi" adresinden sorgulanacak.

HATAY DEPREM KONUTU KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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