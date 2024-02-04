Giriş Tarihi: 04.02.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
15:50
DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutlarının teslimine başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni Hatay'da gerçekleştirilmişti. Hatay'ın ardından Gaziantep'te inşa edilen konutların kurası gerçekleştirilecek. İslahiye'de düzenlenecek törende 10 bin 90 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Kura sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden yayınlanacak. Peki; Gaziantep deprem konutları kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte, Hatay deprem konutları kura sonuçları canlı izle sorgulama ekranı ve isim listesi…