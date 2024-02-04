DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE AFAD | TOKİ Gaziantep deprem konutu kura sonuçları isim listesi SORGULAMA

6 Şubat depreminde evlerini kaybeden ve evlerinde ağır hasar oluşan afetzedeler için inşa edilen konutların kurası bu ay çekiliyor. Dün Hatay kuralarının çekilmesinden sonra bugün de Gaziantep için kura gerçekleştirilecek. 10 bin 90 konutun sahiplerini bulacağı kura canlı takip edilebilecek. e-Devlet AFAD sayfası üzerinden erişime açılacak Peki, Gaziantep deprem konutu kura çekimi ne zaman , saat kaçta?