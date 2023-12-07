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Giriş Tarihi: 07.12.2023 00:26 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 00:26

Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Dilek Taşı 14. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Dilek Taşı son olarak 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ı başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Mustafa, Figen'i korumak için Kenan'la yüzleşir. Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kanal D ile Dilek Taşı 14. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...

Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Kanal D'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Dilek Taşı son olarak 13. Bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölünde neler olacağını merak eden izleyiciler Dilek Taşı 14. Bölüm fragmanı izle linki için arama motorlarına yöneldi. Başrollerinde Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın yer aldığı tarihi ve dram türündeki yapım, her hafta Çarşamba günü ekranlara geliyor. İşte, Kanal D ile Dilek Taşı 14. Bölüm fragmanı izle ekranı ve yeni bölüme dair detaylar…

Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

DİLEK TAŞI SON BÖLÜM İZLE!

6 Aralık 2023 Çarşamba akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

DİLEK TAŞI 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Çarşamba günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/dilek-tasi/fragmanlar

Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

DİLEK TAŞI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Kanal D'nin, yapımını Pastel Film, yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün üstlendiği, başrollerini Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı dizisi Dilek Taşı, yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Dram yüklü hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Dilek Taşı'nın 13. bölümünün özeti şöyle;

Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Figen, Sinan için böbreğini verdikten sonra müştemilatta iyileşme sürecine giriyor. Ancak Figen'le artık işi kalmayan Macide'nin müştemilat ile ilgili başka planları var. Mustafa ve Kenan, Efkan'ın nikah tarihi alması yüzünden birbirine giriyor.

Figen'i istemediği bir evlilik tuzağına çekildiğini ve Kenan'ın da bu planı Figen'le barışmak için kullandığını düşünen Mustafa, Figen'i korumak için Kenan'la yüzleşiyor.

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