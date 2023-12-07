Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Dilek Taşı 14. Bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Dilek Taşı son olarak 13. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Salih Bademci, Hazal Subaşı ve Ozan Dolunay'ı başrolde buluşturan yapımın son bölümünde Mustafa, Figen'i korumak için Kenan'la yüzleşir. Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı gelecek bölümden detaylar görmek isteyen seyircilerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, Kanal D ile Dilek Taşı 14. Bölüm fragmanı izle linki ve yeni bölümden detaylar...