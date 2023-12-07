Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı izle: Kanal D ile Dilek Taşı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak?

Figen, Sinan için böbreğini verdikten sonra müştemilatta iyileşme sürecine giriyor. Ancak Figen'le artık işi kalmayan Macide'nin müştemilat ile ilgili başka planları var. Mustafa ve Kenan, Efkan'ın nikah tarihi alması yüzünden birbirine giriyor.

Figen'i istemediği bir evlilik tuzağına çekildiğini ve Kenan'ın da bu planı Figen'le barışmak için kullandığını düşünen Mustafa, Figen'i korumak için Kenan'la yüzleşiyor.