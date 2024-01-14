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Haberler Fotohaber E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!
Giriş Tarihi: 14.01.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 14.01.2024 22:33

E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!

1. dönem karne alma sürecine sayılı günler kala öğrenciler sıklıkla e-Okul sistemine giriş yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 ders takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline giriş yapacak. İkinci dönem dersleri ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. Peki, e-Okul kapandı mı, not girişleri bitti mi? İşte, konuya ilişkin son detaylar!

E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!

e-okul giriş ekranı kapandı mı? 1. dönemin son bulmasına sayılı günler kala, öğrenciler not sorgulaması yapıyor. Takdir, teşekkür hesaplamalarının yapıldığı haftada, e-okula girişte zorluk yaşayan öğrenciler sistem kapandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar!

E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!

E-OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Not girişinin tamamlanması e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu ancak yeni uygulamada e-Okul karne gününe kadar açık kalmaktadır.

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E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!

E OKUL NEDEN AÇILMIYOR?

Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!
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