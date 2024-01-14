Giriş Tarihi: 14.01.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 14.01.2024
22:33
E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!
1. dönem karne alma sürecine sayılı günler kala öğrenciler sıklıkla e-Okul sistemine giriş yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023-2024 ders takvimine göre öğrenciler 22 Ocak'tan itibaren yarıyıl tatiline giriş yapacak. İkinci dönem dersleri ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. Peki, e-Okul kapandı mı, not girişleri bitti mi? İşte, konuya ilişkin son detaylar!