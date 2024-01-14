E OKUL KAPANDI MI, not girişleri bitti mi? 2024 1.dönem e-Okul sisteminde son durum!

e-okul giriş ekranı kapandı mı? 1. dönemin son bulmasına sayılı günler kala, öğrenciler not sorgulaması yapıyor. Takdir, teşekkür hesaplamalarının yapıldığı haftada, e-okula girişte zorluk yaşayan öğrenciler sistem kapandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar!