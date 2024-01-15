Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
09:40
E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 1. dönem E-okul karne notu sorgulama ekranı VBS 2024
e-Okul not girişi kapanma tarihi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemin bitmesine sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 15 gün tatil için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, bu yıl sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. Karne günü için heyecanlı bekleyiş sürerken ''E-okul ne zaman kapanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Çocuklarının notlarını öğrenmek isteyen veliler de MEB VBS karne notu sorgulama ekranı ziyaretine başladı. Peki, 2024 1. dönem E-okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar.