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Haberler Fotohaber E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 1. dönem E-okul karne notu sorgulama ekranı VBS 2024
Giriş Tarihi: 15.01.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 09:40

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 1. dönem E-okul karne notu sorgulama ekranı VBS 2024

e-Okul not girişi kapanma tarihi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı birinci dönemin bitmesine sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 15 gün tatil için geri sayıma geçti. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, bu yıl sömestr tatili 22 Ocak'ta başlayacak ve 5 Şubat'ta sona erecek. Karne günü için heyecanlı bekleyiş sürerken ''E-okul ne zaman kapanacak?'' sorusuna yanıt aranıyor. Çocuklarının notlarını öğrenmek isteyen veliler de MEB VBS karne notu sorgulama ekranı ziyaretine başladı. Peki, 2024 1. dönem E-okul kapandı mı, ne zaman kapanıyor? İşte detaylar.

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 1. dönem E-okul karne notu sorgulama ekranı VBS 2024

E-okul ne zaman kapanacak sorusunun yanıtı öğrenciler ve öğretmenler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci, 19 Ocak Cuma günü 1. Dönem karnelerini alacak ve böylece 15 gün tatil başlamış olacak. Son haftaya girilmesiyle beraber öğretmenler 1. Dönem notlarını sisteme girmeye başladı. Not ortalamalarını merak eden öğrenciler ise bu noktada "E-okul ne zaman kapanıyor, not girişleri kapandı mı?" sorularını gündeme taşıdı. Sistemin kapanmasıyla beraber ortalamalar belli olacak. Peki, 2024 1. dönem E-Okul not girişi kapandı mı, notlar nasıl öğrenilir? İşte E-okul VBS karne sorgulama ve detaylar.

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 1. dönem E-okul karne notu sorgulama ekranı VBS 2024

E-OKUL NOT GİRİŞLERİ KAPANDI MI?

Dönem sonlarında oluşan yoğunluk sebebiyle girişlerde aksaklıklar yaşanabiliyor. Bu durumda öğrenciler E-Okul VBS'nin kapatıldığını düşünebiliyor.

Öte yandan not girişinin tamamlanması, öğrenciler tarafından e-Okul'un kapanması olarak tanımlanıyordu. Ancak yeni uygulamada e-Okul ekranı karne gününe kadar açık kalmaktadır.

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E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 1. dönem E-okul karne notu sorgulama ekranı VBS 2024

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

Ancak öğretmenlere not ve devamsızlık girişlerinin karne gününden yani 22 Ocak'tan birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 1. dönem E-okul karne notu sorgulama ekranı VBS 2024

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekiyor.

Ardından sağ tarafta yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altında sizden istenen bilgileri doldurun.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

E OKUL VBS SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-okul not girişi kapandı mı, ne zaman kapanacak? MEB 1. dönem E-okul karne notu sorgulama ekranı VBS 2024

KARNE NOT ORTALAMASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.

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