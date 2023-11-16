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Haberler Fotohaber E Okul VBS Veli Bilgilendirme Giriş Sayfası 2023-2024: MEB e-Okul öğrenci ve veli girişi nasıl ve nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 16.11.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 16.11.2023 14:10

E Okul VBS Veli Bilgilendirme Giriş Sayfası 2023-2024: MEB e-Okul öğrenci ve veli girişi nasıl ve nereden yapılır?

Haftalık ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu gibi bilgilerin yer aldığı e-Okul ekranı ziyaretleri ara tatil sürecinde yoğunluk kazandı. Öğrenciler ve velileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) kendi bilgileri ile giriş yapmaları halinde istedikleri bilgilere kolaylıkla erişime sağlayabiliyor. e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ve velileri tarafından araştırılıyor. Peki, MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, e-Okul VBS giriş ekranı 2023-2024

E-Okul VBS Giriş Ekranı 2023-2024: MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili olan Kasım ara tatili devam ediyor. Bu süreçte öğrenciler ve velileri, 1. dönemin ilk yarısındaki eğitim durumları hakkında bilgi edinmek için E-Okul VBS Giriş Ekranı ziyaretlerine başladı. Bilindiği üzere haftalık ders programı, yazılı sonuçları, devamsızlık ve not bilgisi e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) aracılığıyla sorgulanıyor. Peki, MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

E-Okul VBS Giriş Ekranı 2023-2024: MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

E-OKUL GİRİŞ EKRANI | E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafa "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekiyor.

İkinci aşamada ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri soruluyor. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı isteniyor. Bu bilgiler de doğru girildiğinde sistem açılır.

Öğrenci Giriş İçin Linke Tıklayın >> E Okul

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E-Okul VBS Giriş Ekranı 2023-2024: MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Okul öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul VBS Giriş Ekranı 2023-2024: MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

E OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

E-Okul VBS Giriş Ekranı 2023-2024: MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın. Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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