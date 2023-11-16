E Okul VBS Veli Bilgilendirme Giriş Sayfası 2023-2024: MEB e-Okul öğrenci ve veli girişi nasıl ve nereden yapılır?

Haftalık ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları ve karne notu gibi bilgilerin yer aldığı e-Okul ekranı ziyaretleri ara tatil sürecinde yoğunluk kazandı. Öğrenciler ve velileri, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) kendi bilgileri ile giriş yapmaları halinde istedikleri bilgilere kolaylıkla erişime sağlayabiliyor. e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ve velileri tarafından araştırılıyor. Peki, MEB e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, e-Okul VBS giriş ekranı 2023-2024