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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:38 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 09:38

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 2024 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihlerini Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacak. Akabinde ise Nisan aylıklarının bayramdan önce yatıp yatmayacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek? İşte 2024 Emekli maaşı ödeme takvimi

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu Nisan aylıkları için yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Başkan Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası ise milyonlarca emekli Nisan ayı maaş ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, SSK, Bağkur aylıkları 10 Nisan'dan önce ödenecek mi? İşte detaylar…

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı iftar programında milyonlarca emeklinin merakla beklediği ikramiye ödeme tarihlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Erdoğan, katlanarak artan emekli sayısına rağmen emeklilerin ücretlerinde artış yaptıklarını vurgulayarak emekli ikramiye ödemelerinde %50 artışa gidildiğini ifade etti.

Erdoğan, açıklamasının devamında ''Ramazan Bayramı ikramiyelerini inşallah 2 ila 5 Nisan tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırmış olacağız.'' dedi.

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EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıllarda tahsis numarasına göre yatırıldı.

Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda ilk ödeme işlemleri, SSK emeklilerinden başlarken sırasıyla Bağ-Kur ve Emekli Sandığı aylıkları yatırılmıştı.

2024 yılında emekli ikramiyelerinin yatırılış günü tam olarak belli olmadı. Ödemeler üç gün içerisinde tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

BAŞVURUYA GEREK YOK

Emekli bayram ikramiyeleri maaş hesaplarına aktarılacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ayrıca ikramiyeden yararlanabilmek için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor.

EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

İKİ FARKLI YÖNTEMLE SORGULANABİLİR

Emekli ikramiyesi ödemeleri başladıktan sonra emeklilerin şubeye giderek sorgulama yapmasına gerek bulunmuyor.

e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna " Emekliler için Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama" yazarak SGK üzerinden ikramiyelerin yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Emekliler ayrıca maaş aldıkları bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulaması üzerinden ikramiyelerin yatıp yatmadığını sorgulayabilir.

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