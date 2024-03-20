EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

Giriş Tarihi: 20.03.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
09:38
Emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri 2024 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala gündemde en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini aldı. Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihlerini Başkan Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde yatırılacak. Akabinde ise Nisan aylıklarının bayramdan önce yatıp yatmayacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman ödenecek? İşte 2024 Emekli maaşı ödeme takvimi…