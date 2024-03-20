EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ 2024: SSK, Bağkur Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, ne zaman yatacak?

Emekli maaşları ne zaman yatacak sorusu Nisan aylıkları için yanıt aramaya başladı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Başkan Erdoğan, emekli ikramiyelerinin 2-5 Nisan tarihleri arasında yatırılacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası ise milyonlarca emekli Nisan ayı maaş ödemelerinin bayramdan önce yatıp yatmayacağını sorgulamaya başladı. Peki, Nisan ayı emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı, SSK, Bağkur aylıkları 10 Nisan'dan önce ödenecek mi? İşte detaylar…