Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL’ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!

Faruk Erdem'in haberine göre;

Yapılan zamlarla birlikte birçok emeklinin maaşı bu sınırların üzerine çıktı. Şimdi Ocak ayı ile birlikte taban maaşın 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılması ve maaşlara yüzde 50'ye varan artış yapılması gündemde.

Faruk Erdem'in haberine göre; Bu durumda en yüksek promosyon olarak belirlenen 5 bin TL'nin en alt promosyon haline geleceği görülüyor. Bu durumda Ocak ayından itibaren promosyon sınırlarının da değişmesi bekleniyor.

Bunun yanında bankaların yaptığı rekabet promosyon miktarlarını 12.500 TL'ye kadar çıkardı. Bankalar kendi kampanyalarını düzenleyerek emeklilere ek ödemeler yapabiliyor. Ancak karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini de kullandırmak istiyor.