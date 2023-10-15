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Haberler Fotohaber Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL'ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!
Giriş Tarihi: 15.10.2023 16:08 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 16:19

Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL'ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!

Emekli promosyonu veren bankalar listesi bankaların promosyon kampanyalarını güncellemesi sonrası yoğun olarak araştırılır hale geldi. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan emekli maaşı zam oranının yüzde 50 olması bekleniyor. Bu durumda ise SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi aşıyor. 2024 Ocak zammı için geri sayım sürerken bankalar harekete geçti. Promosyon yarışı kızışırken emeklilere ödenecek tutar 12.500 TL'ye ulaştı. Milyonlarca emekli ''En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?'' sorusuna yanıt arıyor. DenizBank, VakıfBank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri inceleniyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? İşte, 2023 Emekli promosyon ödemesi sorgulama…

Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL’ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!

Emekli promosyonu veren bankalar listesi ek gelir elde etmek isteyen milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. 2024 Ocak zammı için enflasyon rakamları ile şekillenmeye devam ediyor. Yapılan hesaplamalara göre emekli maaşı zammı yüzde 50 civarında olacak ve en düşük aylık 10 bin TL'yi geçecek. Şimdiden müşteri kazanmak için harekete geçen bankaların emekli promosyon yarışı kızıştı. Zam dönemi öncesi emekli promosyon kampanyaları güncelleniyor. Hal böyle olunca 2023 en yüksek emekli promosyonu 12.500 TL'ye kadar dayandı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri? İşte 2023 DenizBank, VakıfBank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri…

Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL’ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARINDA REKABET KIZIŞTI

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, milyonlarca emekliye müjdeli haberi verdi. Erdoğan'ın açıklamasına göre, Kasım ayının ilk haftasında 5 bin liralık ikramiye ödemesi yapılacak.

Öte yandan Ocak ayında yapılacak emekli maaşı zammı enflasyon verileri ile şekilleniyor. Geri sayım devam ederken bankalar da rekabeti artırdı.

Emeklilere maaşlarını o bankadan almaları karşılığında ödenen promosyon tutarları 12.500 TL'ye kadar yükseldi. Daha önce üç ayrı rakam olarak belirlenen promosyonda değişiklik de bekleniyor.

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Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL’ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!

Hatırlanacağı üzere promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:

Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL

3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL

7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL

10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL

Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL’ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!

Faruk Erdem'in haberine göre;

Yapılan zamlarla birlikte birçok emeklinin maaşı bu sınırların üzerine çıktı. Şimdi Ocak ayı ile birlikte taban maaşın 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılması ve maaşlara yüzde 50'ye varan artış yapılması gündemde.

Faruk Erdem'in haberine göre; Bu durumda en yüksek promosyon olarak belirlenen 5 bin TL'nin en alt promosyon haline geleceği görülüyor. Bu durumda Ocak ayından itibaren promosyon sınırlarının da değişmesi bekleniyor.

Bunun yanında bankaların yaptığı rekabet promosyon miktarlarını 12.500 TL'ye kadar çıkardı. Bankalar kendi kampanyalarını düzenleyerek emeklilere ek ödemeler yapabiliyor. Ancak karşılığında bazı ürün ve hizmetlerini de kullandırmak istiyor.

Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL’ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR

AKBANK

Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor.

Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 lira chip para veriyor.

DENİZBANK

Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

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