Emekli promosyon ödemesi 12.500 TL’ye ulaştı! 2023 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte en yüksek promosyon veren banka!

Emekli promosyonu veren bankalar listesi bankaların promosyon kampanyalarını güncellemesi sonrası yoğun olarak araştırılır hale geldi. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan emekli maaşı zam oranının yüzde 50 olması bekleniyor. Bu durumda ise SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi aşıyor. 2024 Ocak zammı için geri sayım sürerken bankalar harekete geçti. Promosyon yarışı kızışırken emeklilere ödenecek tutar 12.500 TL'ye ulaştı. Milyonlarca emekli ''En yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?'' sorusuna yanıt arıyor. DenizBank, VakıfBank, İş Bankası, TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat, Yapı Kredi, Akbank emekli promosyon ücretleri inceleniyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? İşte, 2023 Emekli promosyon ödemesi sorgulama…