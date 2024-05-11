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Haberler Fotohaber Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA'dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!
Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:18 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 06:18

Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA'dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!

NASA'nın güneş patlaması ile ilgili yaptığı açıklama gündeme oturdu. Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini açıklamasının ardından vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Jeomanyetik fırtına sebebiyle alarm durumuna geçen NASA birkaç gün içinde Dünya'daki internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir uyarısında bulundu. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? İşte detaylar

Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA’dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!

NASA'dan gelen acil uyarının ardından çok sayıda vatandaş 'Güneş patlaması nedir, neden olur?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Güneş'te son 19 yılın en güçlü patlaması yaşandığı açıklandı ve şiddetli patlamanın fotoğrafını paylaştı. Patlama elektrik, internet ve televizyon yayınlarında kesintilere sebep olacak. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? İşte detaylar

Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA’dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş püskürtüsü, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

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Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA’dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!

GÜNEŞ PATLAMASI NEDEN OLUR?

Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler. Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir

Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA’dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!

NASA'DAN ACİL UYARI! GÜNEŞ'TE SON 19 YILIN EN GÜÇLÜ PATLAMASI YAŞANDI!

ABD'deki Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini duyurdu.

Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA’dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İNTERNET, ELEKTRİK VE TELEVİZYONLAR KESİLEBİLİR!

2005'in Ocak ayından bu yana ilk defa şiddetli jeomanyetik fırtına sebebiyle alarm durumuna geçen Amerikan ajansı, GPS gibi elektronik cihazları ve elektrik şebekelerinin bazı kısımlarını bozabileceğini ifade etti. Öte yandan yaşanacak fırtına sebebiyle ülkenin büyük bir bölümünün bir ışık çemberiyle kaplanabileceğini de ifade edildi.

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