Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA’dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!

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2005'in Ocak ayından bu yana ilk defa şiddetli jeomanyetik fırtına sebebiyle alarm durumuna geçen Amerikan ajansı, GPS gibi elektronik cihazları ve elektrik şebekelerinin bazı kısımlarını bozabileceğini ifade etti. Öte yandan yaşanacak fırtına sebebiyle ülkenin büyük bir bölümünün bir ışık çemberiyle kaplanabileceğini de ifade edildi.