Giriş Tarihi: 11.05.2024 06:18
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024
06:18
Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? NASA'dan dikkat uyarısı: internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir!
NASA'nın güneş patlaması ile ilgili yaptığı açıklama gündeme oturdu. Güneş yüzeyinde şiddetli bir jeomanyetik fırtına tespit ettiklerini açıklamasının ardından vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Jeomanyetik fırtına sebebiyle alarm durumuna geçen NASA birkaç gün içinde Dünya'daki internet, elektrik ve televizyon yayınları kesilebilir uyarısında bulundu. Peki, Güneş patlaması nedir? Güneş patlaması neden olur? İşte detaylar