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Haberler Fotohaber İstanbul elektrik kesintisi son dakika duyuruldu! Yarın 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!
Giriş Tarihi: 05.12.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 11:12

İstanbul elektrik kesintisi son dakika duyuruldu! Yarın 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! BEDAŞAYEDAŞ ile 6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

Son dakika İstanbul elektrik kesintisi araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ), resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla yarın (6 Aralık) 15 ilçede elektriklerin planlı bir şekilde kesileceğini belirtti. Arnavutköy, Bağcılar, Bakırköy, Beyoğlu, Eyüpsultan, Beylikdüzü, Kağıthane ve Fatih ve daha birçok ilde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ iletişim numarası üzerinden hangi semtlerde elektrikler gidecek sorusuna cevap alınabilir. İşte, 6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika duyuruldu! Yarın 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi gündemdeki yerini almış durumda. BEDAŞ, yarın 15 ilçede planlı elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Elektrik kesintisi, bazı mahallelerde 10 saatten fazla sürecek. Bu noktada, İstanbul elektrik kesintisi ne zaman bitecek sorusu yanıt arıyor. İşte, BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika duyuruldu! Yarın 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

BEDAŞ TELEFON NUMARASI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (Bedaş) için tüm telefonlardan 186'yı tuşlayarak BEDAŞ Alo 186 Servisi'ne ulaşabilirsiniz.

AYEDAŞ TELEFON NUMARASI

AYEDAŞ müşteri hizmetlerini 186 no'yu tuşlayarak arayabilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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İstanbul elektrik kesintisi son dakika duyuruldu! Yarın 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

6 ARALIK 2023 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER LİSTESİ

ARNAVUTKÖY

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-KARLIBAYIR mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, HOŞ, KIZILERİK, NALAN, NURDAĞI, SAKIZ, TAHSİN, TAŞAN, YALÇINDAĞ sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOĞAZKÖY İSTİKLAL mah AYSUNAY, KEMALİYE, MİLLİ EGEMENLİK, TÜRKSOY sk bölgelerinde 06/12/2023 10:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FATİH, KANDİL, TALİMHANE, TAVUKÇU, ŞAMLI sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah CUMHURİYET, PLAJ YOLU sk bölgelerinde 06/12/2023 13:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi son dakika duyuruldu! Yarın 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

BAĞCILAR

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah BAHAR sk bölgelerinde 06/12/2023 00:00:00 - 06/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 06/12/2023 00:00:00 - 06/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1469., 1470., CAMİ YOLU sk bölgelerinde 06/12/2023 00:00:00 - 06/12/2023 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1663., 1665., 1668., 1669., 1672., 1673., 1674., 1675. sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah 1103., 1104., 1105., 1106., 1107., 1108., 1109., 1110., 1111., 1112., 1113., 1114., 1115., 1121., 1122., 1123., 1124., 1125., 1126., 1127., 1128., 1182., 1582., AHMET KABAKLI, CAHİT SITKI TARANCI, HÜRRİYET, TAVUKÇU KÖPRÜ sk / YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1578., 1579., 1580., 1581., 1582., 1583., 1584., AHMET KABAKLI, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İstanbul elektrik kesintisi son dakika duyuruldu! Yarın 15 ilçe saatlerce elektriksiz kalacak! BEDAŞ – AYEDAŞ ile 6 Aralık 2023 İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi!

BAKIRKÖY

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah ALPULLU, BUHAR, BİTİŞİK BAĞLAR, GÜLBEŞEKER, KORMAÇ, MİLAS, PANCARLI, PİYALEPAŞA, RUŞENBEY, SEFALI, SERİ EVLER, TERAKKİ, TERAKKİ ÇIKMAZI, TEYYARECİ NURETTİN, YENİ CADDE, YEŞİL ADALI, ÖMÜR, İNCİRLİ, ŞANLI ASKER, ŞEKER sk / YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah ÇOBANÇEŞME E-5 YAN YOL sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce -ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah sk bölgelerinde 06/12/2023 09:00:00 - 06/12/2023 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah NERGİS YOLU sk bölgelerinde 06/12/2023 12:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 06/12/2023 12:30:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 2-5-6. KISIM mah 19 MAYIS, DUMLUPINAR sk / ŞENLİKKÖY mah BİLLUR sk bölgelerinde 06/12/2023 13:00:00 - 06/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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