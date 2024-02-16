Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 10:42

Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Kilis deprem konutları teslim tarihi geldi çattı. Asrın felaketinin yıl dönümünde afetzedeler, TOKİ ve AFAD iş birliğinde evlerine kavuşturuluyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Kilis'te yapımı tamamlanan afet konutları için kura ve anahtar teslim töreni bugün yapılacak. Kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki; 16 Şubat 2024 Kilis deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, nereden öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama linki...

Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Kilis deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı erişime açılıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen deprem konutlarının ilk etabı, il il hak sahiplerine teslim ediliyor. Kilis'te kura ve anahtar teslim töreni bugün yapılacak. 1.103 konutun sahiplerini bulacağı kura YouTube üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet AFAD sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2024 Kilis deprem konutları kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama e-devlet ekranı ile deprem konutu isim listesi…

Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR: SIRA KİLİS'TE!

6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimi devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, kurayla hak sahiplerine teslim ediliyor.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?

KİLİS DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kilis deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 16 Şubat 2024 Cuma günü saat 14.00'te 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kilis'te yapımı hızla devam eden; 2.340 konutun ilk etabı olan 1.103 konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine! Afetin izlerini hep birlikte siliyor; deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz.

Kilis ilimizde yapımı hızla devam eden; 2.340 konutun ilk etabı olan 1.103 konut, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleri ile hak sahiplerine teslim ediliyor.''

Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?

KİLİS DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi, 16 Şubat Cuma günü AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilecek.

KİLİS DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

SON DAKİKA