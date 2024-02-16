Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?

AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Asrın felaketinden, Asrın birlikteliğine! Afetin izlerini hep birlikte siliyor; deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı güçlü ve güvenli yuvalarına kavuşturuyoruz.

Kilis ilimizde yapımı hızla devam eden; 2.340 konutun ilk etabı olan 1.103 konut, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin teşrifleri ile hak sahiplerine teslim ediliyor.''