Kilis Deprem Konutları Kura Çekimi Canlı İzle 2024: Kilis deprem konutları kura çekimi ne zaman başlıyor, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 16.02.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:42
Kilis deprem konutları teslim tarihi geldi çattı. Asrın felaketinin yıl dönümünde afetzedeler, TOKİ ve AFAD iş birliğinde evlerine kavuşturuluyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Kilis'te yapımı tamamlanan afet konutları için kura ve anahtar teslim töreni bugün yapılacak. Kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki; 16 Şubat 2024 Kilis deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, saat kaçta, nereden öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama linki...