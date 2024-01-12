Giriş Tarihi: 12.01.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
20:27
KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI || Show TV dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı başladı!
Show TV ekranlarında her hafta Cuma günü izleyicisiyle buluşan dizide bu hafta heyecan dorukta. Alev ve Abdullah'ın aşkının gündem olduğu son bölümün ardından, Doğa'nın son hareketi izleyenleri hayrete düşürmüştü. Şimdi ise gözler Pembe'nin ne yapacağına çevrildi. Tüm merak edilenler dizinin yeni bölümü ile yanıt bulacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 46. bölüm canlı izle ekranı!