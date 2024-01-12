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Giriş Tarihi: 12.01.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 20:27

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI || Show TV dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı başladı!

Show TV ekranlarında her hafta Cuma günü izleyicisiyle buluşan dizide bu hafta heyecan dorukta. Alev ve Abdullah'ın aşkının gündem olduğu son bölümün ardından, Doğa'nın son hareketi izleyenleri hayrete düşürmüştü. Şimdi ise gözler Pembe'nin ne yapacağına çevrildi. Tüm merak edilenler dizinin yeni bölümü ile yanıt bulacak. İşte, Kızılcık Şerbeti 46. bölüm canlı izle ekranı!

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI || Show TV dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı başladı!

Bu akşam ekranlara gelecek olan dizinin yeni bölümünde işler karışıyor. Doğa'nın meydan okuması karşısında, Pembe karşı atağa geçiyor. Alev ve Abdullah cephesinde de işler pek yolunda gitmiyorken, Pembe'nin yapacakları da izleyiciyi hayrete düşürecek. Peki, yeni bölümde Pembe'nin ilk hamlesi ne olacak? İşte, merak edilen bölüm için Kızılcık Şerbeti 46. bölüm izle ekranı!

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI || Show TV dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı başladı!

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM CANLI İZLE

Kızılcık Şerbeti, yeni bölümüyle Cuma günü saat 20:00'de Show TV'de ekranlara geliyor.

Dizinin yeni bölümü ekranlarda sona ermesinin ardından haberimize eklenecektir.

İşte, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm canlı izle ekranı;

https://www.showtv.com.tr/canli-yayin

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KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI || Show TV dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı başladı!

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM ÖZETİ

Doğa'nın Pembe'ye açıktan savaş ilan etmesi evdeki herkesi şoke ederken, Fatih ve Doğa arasında büyük gerilime neden olur.

Doğa ilk hamle olarak Nilay'ı kendi yanına çekmeye çalışacak ancak Nilay Pembe annesinden vazgeçmeyecektir.

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI || Show TV dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı başladı!

Doğa yeni konumunu herkesin gözüne sokmak için Alev'i eve davet eder

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM CANLI İZLE EKRANI || Show TV dizi izle ekranı ile yeni bölüm heyecanı başladı!

Pembe, Doğa'nın hamlelerine karşı karşı atağa geçmeye kararlıdır. Zülkar ve Nilay ile birlikte büyük oynamaya hazırlanırken, evdeki dengeler daha da karmaşık hale gelecektir.

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