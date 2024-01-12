KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor! Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Barış Kılıç gibi başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle sevilen dizi her hafta ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümünde karakola düşen Alev'e ne olacak sorusunun yanıtı yeni bölüm fragmanı ile belli olacak! Peki, Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar!