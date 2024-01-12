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Haberler Fotohaber KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 23:46

KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara gelirken, bir yandan da 47. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu... Dizinin yeni bölümünde yaşananlar izleyenleri hayrete düşürürken, gelecek hafta neler olacak sorusu izleyenlerin gündeminde! Show Tv ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünün hemen ardından fragmanına ilişkin detaylar bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar!

KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyor! Sıla Türkoğlu, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Doğukan Güngör, Sibel Taşçıoğlu ve Barış Kılıç gibi başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici hikayesiyle sevilen dizi her hafta ekranlara gelmeye devam ediyor. Son bölümünde karakola düşen Alev'e ne olacak sorusunun yanıtı yeni bölüm fragmanı ile belli olacak! Peki, Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar!

KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Yayınlanması halinde aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/kizilcik-serbeti/2875

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KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM ÖZETİ

Doğa'nın Pembe'ye açıktan savaş ilan etmesi evdeki herkesi şoke ederken, Fatih ve Doğa arasında büyük gerilime neden olur. Doğa ilk hamle olarak Nilay'ı kendi yanına çekmeye çalışacak ancak Nilay Pembe annesinden vazgeçmeyecektir. Doğa yeni konumunu herkesin gözüne sokmak için Alev'i eve davet eder

KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM İÇİN TIKLAYINIZ

KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pembe, Doğa'nın hamlelerine karşı karşı atağa geçmeye kararlıdır. Zülkar ve Nilay ile birlikte büyük oynamaya hazırlanırken, evdeki dengeler daha da karmaşık hale gelecektir.

Ünallar'ın şirketinde de durumlar karışacak. Ömer ve iki yeğeni Abdullah'a karşı güç birliği yapacaklar. Bu iş birliği, şirket içindeki dengeyi değiştirebilir.

KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ömer, gece hayatında tanıştığı kızı iş yapacağı şirketin yetkilisi olarak karşısında gördüğünde büyük bir şok yaşar. Hayatı bir anda baştan sona değişir. Umut, büyük hayallerle başladığı yeni iş hayatına görkemli bir açılışla başlayacak. Ancak, Abdullah ve Alev'in ilişkisi her geçen gün daha da karmaşık hale gelmektedir.

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