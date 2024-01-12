Giriş Tarihi: 12.01.2024 23:46
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
23:46
KIZILCIK ŞERBETİ 47. BÖLÜM FRAGMANI || Show Tv ile yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara gelirken, bir yandan da 47. bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu... Dizinin yeni bölümünde yaşananlar izleyenleri hayrete düşürürken, gelecek hafta neler olacak sorusu izleyenlerin gündeminde! Show Tv ekranlarında Cuma akşamları yayınlanan dizinin yeni bölümünün hemen ardından fragmanına ilişkin detaylar bekleniyor. Peki, Kızılcık Şerbeti 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar!