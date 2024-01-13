Giriş Tarihi: 13.01.2024 01:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
01:32
KIZILCIK ŞERBETİ 46. BÖLÜM İZLE || Show TV dizi izle ekranı ile yeni bölüm tek parça, kesintisiz izle!
Show TV ekranlarında her hafta Cuma günü izleyicisiyle buluşan dizide bu hafta heyecan dorukta. Alev ve Abdullah'ın aşkının gündem olduğu son bölümün ardından, Doğa'nın son hareketi izleyenleri hayrete düşürmüştü. Şimdi ise gözler Pembe'nin ne yapacağına çevrildi. Tüm merak edilenler dizinin yeni bölümü ile yanıt buldu. İşte, Kızılcık Şerbeti 46. bölüm izle!