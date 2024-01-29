Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde

Giriş Tarihi: 29.01.2024 23:39
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
23:41
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar merakla bekleniyor. Aksiyon ve tarihi dizi türündeki yapımın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümünde neler olacağı gündeme geldi. TRT 1'de her pazartesi ekrana gelen tarihi yapımın başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu yer alıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman sorgulama ekranı…