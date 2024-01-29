Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde

Sultan Nureddin artık Askalan'a yürümesinin önünde hiçbir engel kalmadığını düşünürken Selahaddin'in karargahının baskına uğradığı bilgisiyle Askalan fethini erteler. Karargâha gittiğinde ise hayatının şokuyla karşılaşır. Selahaddin ölmüştür… Başta Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi olmak üzere herkes büyük bir keder içerisindedir.