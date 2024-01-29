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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde
Giriş Tarihi: 29.01.2024 23:39 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 23:41

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Bölüm fragmanı ile gelecek hafta olacaklar merakla bekleniyor. Aksiyon ve tarihi dizi türündeki yapımın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümünde neler olacağı gündeme geldi. TRT 1'de her pazartesi ekrana gelen tarihi yapımın başrollerinde Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu yer alıyor. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi fragman sorgulama ekranı…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. TRT 1'in aksiyon ve tarihi dizisi Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan büyük komutanın hikayesini ekranlara taşıyor. İşte, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Bölüm fragmanı izle!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM İZLE

29 Ocak 2024 Pazartesi günü ekrana gelen 10. bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 10. BÖLÜM İZLE

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Gabriel'in tuzağına düşmüş ve Gabriel ile Gregor tarafından ölümcül şekilde yaralanmıştır. Sultan Nureddin ise isyan bayrağını çeken kardeşi Nusreddin'i öldürüp devletin bölünmesi tehlikesinin önüne geçmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde

Sultan Nureddin artık Askalan'a yürümesinin önünde hiçbir engel kalmadığını düşünürken Selahaddin'in karargahının baskına uğradığı bilgisiyle Askalan fethini erteler. Karargâha gittiğinde ise hayatının şokuyla karşılaşır. Selahaddin ölmüştür… Başta Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi olmak üzere herkes büyük bir keder içerisindedir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 11. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Selahaddin Eyyubi fragmanı gündemde

Bir yanda Şam ahalisi büyük kahramanları Selahaddin için ağlarken diğer yanda Haçlılar'ın zafer çığlıkları göğü yırtıyordur adeta. En nihayetinde Selahaddin, Askalan uğruna şehit olmuştur. Bu nedenle Sultan Nureddin bunca yıl evladı gibi büyüttüğü Selahaddin'in intikamını Askalan'ı fethederek alacaktır.

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