Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Giriş Tarihi: 29.01.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
20:01
TRT 1 ekranlarının sevilen aksiyon ve tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29 Ocak 2024 Pazartesi günü 10. bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizide Kudüs'ü Hristiyanların elinden kurtaran ünlü Komutan Selahaddin Eyyubi'nin başarılarla dolu hikayesi ekranlara yansıtılıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri...