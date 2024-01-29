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Haberler Fotohaber Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle
Giriş Tarihi: 29.01.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 20:01

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

TRT 1 ekranlarının sevilen aksiyon ve tarihi dizisi Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 29 Ocak 2024 Pazartesi günü 10. bölümü ile ekranlara geliyor. Başrollerini Uğur Güneş, Dilin Döğer ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı dizide Kudüs'ü Hristiyanların elinden kurtaran ünlü Komutan Selahaddin Eyyubi'nin başarılarla dolu hikayesi ekranlara yansıtılıyor. Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 ile Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri...

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi 10. bölüm izle ile TRT 1 ekranlarında seyircisini karşılıyor. Bu hafta seyircisiyle buluşacak yeni bölümde Selahaddin, Gabriel'in tuzağına düşmüş ve Gabriel ile Gregor tarafından ölümcül şekilde yaralanmıştır. Sultan Nureddin ise isyan bayrağını çeken kardeşi Nusreddin'i öldürüp devletin bölünmesi tehlikesinin önüne geçmiştir. Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi son bölüm izle ekranı başında yerler alındı. İşte, TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Selahaddin Eyyubi yeni bölüm izle ekranı…

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 10. BÖLÜM İZLE

Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi 10. bölüm TRT 1 ekranlarında her Pazartesi saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor. Sevilen dizinin yeni bölümünü canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002

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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Selahaddin, Gabriel'in tuzağına düşmüş ve Gabriel ile Gregor tarafından ölümcül şekilde yaralanmıştır. Sultan Nureddin ise isyan bayrağını çeken kardeşi Nusreddin'i öldürüp devletin bölünmesi tehlikesinin önüne geçmiştir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Sultan Nureddin artık Askalan'a yürümesinin önünde hiçbir engel kalmadığını düşünürken Selahaddin'in karargahının baskına uğradığı bilgisiyle Askalan fethini erteler. Karargâha gittiğinde ise hayatının şokuyla karşılaşır. Selahaddin ölmüştür… Başta Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi olmak üzere herkes büyük bir keder içerisindedir.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 10. Bölüm izle! TRT 1 ekranı ile Selahaddin Eyyubi son bölüm canlı izle

Bir yanda Şam ahalisi büyük kahramanları Selahaddin için ağlarken diğer yanda Haçlılar'ın zafer çığlıkları göğü yırtıyordur adeta. En nihayetinde Selahaddin, Askalan uğruna şehit olmuştur. Bu nedenle Sultan Nureddin bunca yıl evladı gibi büyüttüğü Selahaddin'in intikamını Askalan'ı fethederek alacaktır.

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