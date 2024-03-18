LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?



Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.



Okul müdürlükleri, başvuru işlemleri için öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları, 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.



Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.



Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını e-Okul üzerinden takip edebilecekler.

E-OKUL ÖĞRENCİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

