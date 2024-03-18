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Haberler Fotohaber LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 09:22

LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

LGS başvuru ekranı MEB e-Okul ekranı üzerinden kontrol ediliyor. 2 Haziran günü gerçekleşecek lise sınavı başvuruları alınıyor. İsteğe bağlı olarak katılım sağlanacak sınava girmeyenler ise merkezi sisteme göre yerleştirilecek. Sınav ve başvuru kılavuzu incelenerek gerçekleştirilen işlemler gündemdeki yerini aldı Peki; LGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

LGS başvuru 2024 e-Okul üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde kılavuzu yayımlanan LGS'ye dair lise sınavı başvuru ücreti ve ekranı en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilecek sınava hazırlıklar sürüyor. Peki; LGS başvuru nasıl yapılır? İşte, detaylar...

LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

LGS BAŞVURU 2024 TARİHLERİ BELLİ OLDU!

LGS'de merkezi sınav başvuruları 18-29 Mart arasında alınacak.

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LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

LGS BAŞVURU NASIL YAPILIR?


Ücretsiz gerçekleştirilecek sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri, başvuru işlemleri için öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları, 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını e-Okul üzerinden takip edebilecekler.

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LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

LGS SINAV VE BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI!

2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Kılavuzda resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav'la ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?

LGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Lise sınavı başvuruları için herhangi bir ücret ödenmeyecek.

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