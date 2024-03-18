Giriş Tarihi: 18.03.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
09:22
LGS BAŞVURU EKRANI 2024 | MEB e-Okul LGS başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar, son gün ne zaman?
LGS başvuru ekranı MEB e-Okul ekranı üzerinden kontrol ediliyor. 2 Haziran günü gerçekleşecek lise sınavı başvuruları alınıyor. İsteğe bağlı olarak katılım sağlanacak sınava girmeyenler ise merkezi sisteme göre yerleştirilecek. Sınav ve başvuru kılavuzu incelenerek gerçekleştirilen işlemler gündemdeki yerini aldı Peki; LGS başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...