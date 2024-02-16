Malatya deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
12:02
Malatya deprem konutları kura çekimi tarihi geldi çattı. Asrın felaketinin yıl dönümünde afetzedeler, TOKİ ve AFAD iş birliğinde evlerine kavuşturuluyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya'da yapımı tamamlanan 3+1 ve 105 metrekare 6 bin 181 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Kura ve anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katılımı ile gerçekleşecek. Canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki; Malatya deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama linki...