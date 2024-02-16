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Haberler Fotohaber Malatya deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 12:02 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:02

Malatya deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Malatya deprem konutları kura çekimi tarihi geldi çattı. Asrın felaketinin yıl dönümünde afetzedeler, TOKİ ve AFAD iş birliğinde evlerine kavuşturuluyor. Depremin vurduğu illerden biri olan Malatya'da yapımı tamamlanan 3+1 ve 105 metrekare 6 bin 181 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Kura ve anahtar teslim töreni Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki katılımı ile gerçekleşecek. Canlı yayınlanan kura çekilişi sonrası kesinleşen sonuçlar e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Peki; Malatya deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi canlı izle ekranı ve isim listesi sorgulama linki...

Malatya deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Malatya deprem konutları kura çekimi canlı izle ekranı başında bekleyiş başladı. 6 Şubat depremlerinin ardından inşa edilen afet konutlarının ilk etabı, il il hak sahiplerine teslim ediliyor. Malatya'da kura ve anahtar teslim töreni tarihi belli oldu. 3+1 ve 105 metrekare 6 bin 181 konutun sahiplerini bulacağı kura YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından sonuçlar e-Devlet AFAD sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2024 Malatya deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? İşte, AFAD Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama e-devlet ekranı ile deprem konutu isim listesi…

Malatya deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLİYOR: SIRA MALATYA'DA!

6 Şubat depremlerinin ardından, ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimi devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından depremden etkilenen illerde inşa edilen 46 bin konut, kurayla hak sahiplerine teslim ediliyor.

Önümüzdeki iki ay içinde teslim edilen konut sayısı 75 bine ulaşacak.

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Malatya deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Malatya deprem konutları kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 17 Şubat 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Malatya'da yapımı tamamlanan 6 bin 181 deprem konutu hak sahiplerine teslim edilecek.

Malatya deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

Malatya'da 5 bin 140 TOKİ konutu ve 1041 köy evinin tesliminin yapılacağını ifade eden Malatya Valisi Ersin Yazıcı, "Devletimiz ve hükümetimiz söz verdiği gibi depremin birinci yıl dönümünde ilimizde 5 bin 140 adet TOKİ konutu, 1041 tane de kırsal alanlarda yapılan müstakil konutların teslimi 17 Şubat'ta kura çekimi ile yapılacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki de kura çekimine gelecek. Türkiye'nin sağlamlığı test edilmiş ve sınavı geçmiş bir TOKİ'miz var şükürler olsun. Burada TOKİ'nin yaptığı güvenli evlere vatandaşlarımız 17'sinden itibaren yerleşmeye başlayacaklar" dedi.

Vali Yazıcı, teslim edilecek konutların 3+1 ve 105 metrekare olduğunu, vatandaşların evlerine yerleşmesi ile yaşamının normalleşmesinin hızlanacağına inandığını da kaydetti.

Malatya deprem konut kura sonuçları sorgulama ekranı 2024: Malatya deprem konutları kura çekimi ne zaman?

MALATYA DEPREM KONUTLARI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Malatya Deprem Konutları Kura Çekimi, 17 Şubat Cumartesi günü AFAD Hak Sahipleri Kura Çekimi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edilecek.

MALATYA DEPREM KONUTU KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN EKRANI

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