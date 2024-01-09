MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ülke genelinde gerçekleşen yazılı sınavlar, 6. ve 9. sınıf öğrencilerine uygulandı. Konuyla ilgili MEB duyuruları takip edilirken öğrenciler yarıyıl tatiline girmeden önce notlarını öğrenmek istiyor. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci girişi sık sık ziyaret ediliyor. Peki, 1. Dönem 2. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?