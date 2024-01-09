MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:55
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
15:55
MEB ortak sınav sonuçları sorgulama işlemleri 15 tatil öncesi hız kazandı. 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşen yazılı sınavlar 6. sınıflara Türkçe ve Matematik, 9. sınıflara Edebiyat ve Matematik dersleri için uygulandı. Soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile puanlarını kontrol eden adaylar net sonuç için odsgm.meb.gov.tr adresini ve e-okul ekranını takip ediliyor. Peki, 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...