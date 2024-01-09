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Haberler Fotohaber MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 15:55 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 15:55

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama işlemleri 15 tatil öncesi hız kazandı. 26-27 Aralık tarihlerinde gerçekleşen yazılı sınavlar 6. sınıflara Türkçe ve Matematik, 9. sınıflara Edebiyat ve Matematik dersleri için uygulandı. Soru ve cevap anahtarı kitapçığı ile puanlarını kontrol eden adaylar net sonuç için odsgm.meb.gov.tr adresini ve e-okul ekranını takip ediliyor. Peki, 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar...

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve ülke genelinde gerçekleşen yazılı sınavlar, 6. ve 9. sınıf öğrencilerine uygulandı. Konuyla ilgili MEB duyuruları takip edilirken öğrenciler yarıyıl tatiline girmeden önce notlarını öğrenmek istiyor. Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) öğrenci girişi sık sık ziyaret ediliyor. Peki, 1. Dönem 2. ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1. DÖNEM 2. ORTAK SINAVLAR TAMAMLANDI!

6. sınıf öğrencilerine 26 Aralık 2023 tarihinde Türkçe ve matematik derslerinden 16, 9. sınıf öğrencilerine ise 27 Aralık 2023 tarihinde Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden 20 soruluk sınavlar uygulandı.

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MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MEB ORTAK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB ortak sınav sonuç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

1. dönem 2. ortak yazılı sınav sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyordu. Sorgulamalar devam ediyor.

Açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek. Ortak yazılı sınavların değerlendirilmesi il ölçme değerlendirme merkezi müdürlükleri tarafından yapılacak. Ortak yazılı sınavlara katılacak olan öğrencilerin puanı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

MEB ortak sınav sonuçları sorgulama e-okul || 6. ve 9. sınıf 1. dönem 2. ortak sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME 100 TAM PUAN ÜZERİNDEN OLACAK

Sınavlarda sadece öğrencilerin sorulara verdiği doğru cevaplara puan verilecek.

Yanlış cevaplar ise puanlamaya dahil edilmeyecek ve doğru cevapları etkilemeyecek.

Sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek.

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