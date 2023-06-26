Giriş Tarihi: 26.06.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023 09:41

Memur maaş zammı merakla bekleniyor! İlk hesaplar yapıldı: 2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur maaşlarına uygulanacak olan zam oranı için gözler Temmuz ayına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde asgari ücrete de yapılan ara zam duyurulmuştu. Bu kapsamda milyonlarca meslekteki vatandaşı ilgilendiren memur zammı merakla bekleniyor. Haziran ayı enflasyonu rakamları sonrasında memurların yeni ve zamlı maaşları da ortaya çıkacak. Şimdilerde ise vatandaşlar "2023 En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?" sorularıyla tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte memur zammından son gelişmeler ile öğretmen, polis, doktor hemşire maaşları.