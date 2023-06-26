Emekli zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? Torba yasa neleri içeriyor? | Video

Emekli maaşı zammı hesaplama işlemleri gündemdeki yerini aldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni asgari ücret ardından heyecan dorukta. Memur ve emeklinin zam oranı için de harekete geçildi. Temmuz emekli zammı son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın aktardığı gibi bayram öncesinde maaşlarına ve bayram ikramiyelerine kavuşan emekliler enflasyon farkı ve refah payı ile uygulanacak zamma odaklanmış durumda. Peki; Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?