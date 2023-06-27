Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 16:06

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Refah payı ile artacak! En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 temmuz son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son enflasyon verisinde geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun tempoda çalışıyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile beklenen orana refah payı da eklenecek. Memur emekli zammı belli oldu mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz oranı 6 aylık veriyi tamamlayacak. Memur maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi meslekler başta olmak üzere araştırmalar hız kazandı. Temmuz zammı memurlar için toplu sözleşme zammını da beraberinde getirecek. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak?