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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Refah payı ile artacak! En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.06.2023 16:06 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 16:06

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Refah payı ile artacak! En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 temmuz son dakika haberleri takip edilmeye devam ediyor. Son enflasyon verisinde geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yoğun tempoda çalışıyor. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıklaması ile beklenen orana refah payı da eklenecek. Memur emekli zammı belli oldu mu sorusu gündemdeki yerini koruyor. Temmuz oranı 6 aylık veriyi tamamlayacak. Memur maaşı ne kadar olacak, hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi meslekler başta olmak üzere araştırmalar hız kazandı. Temmuz zammı memurlar için toplu sözleşme zammını da beraberinde getirecek. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Refah payı ile artacak! En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne kadar olacak araştırılmaya devam ediyor. Asgari ücrette uygulanan yüzde 34'lük temmuz zammı bu defa emekli ve memur için gelecek. En düşük memur maaşı kadar olacak, kaç TL olacak soruları Başkan Erdoğan ve Bakan Işıkhan tarafından yanıtlanmıştı. 6 aylık enflasyon TÜİK tarafından açıklanacak ve zam oranı ortaya çıkacak. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son dakika maaş zammı haberleri...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Refah payı ile artacak! En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON ENFLASYON TEMMUZDA AÇIKLANIYOR!

TÜİK Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz 2023 saat 10.00'da yayımlanacak. Böylece 6 aylık veri ortaya çıkacak. Emekli ve memurun zammı belli oluyor.

Öncesinde beklentilerle birlikte ilk hesaplar çıkarıldı.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Refah payı ile artacak! En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Refah payı ile artacak! En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılacak düzenleme hakkında şu sözlere yer verdi:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Hedefimiz tüm paydaşları memnun edecek sonuca ulaşmak. Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek, en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak."

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Refah payı ile artacak! En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekli zammı ve memur maaş zammı düzenlemesi başta olmak üzere yeni dönemin ilk yasal faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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