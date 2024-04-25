Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Metin Akpınar'ın kızına sürpriz telefon: Her şeyi anlatan o kişi Yeşilçam oyunsu mu?
Giriş Tarihi: 25.04.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 08:49

Metin Akpınar'ın kızına sürpriz telefon: Her şeyi anlatan o kişi Yeşilçam oyunsu mu?

Duygu Nebioğlu'nun hikayesi milyonları derinden etkiledi. DNA testi ile Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtlayan genç kadın, ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir kişi olduğunu iddia etti. Herkes Dilara Gülatan'ın babasının kim olduğunu merak ederken, Nebioğlu sürpriz bir telefon aldığını söyledi. Son paylaşımında, "Karşımdaki ses, öyle şeyler anlattı ki, eşi de benimle konuştu" dedi. Bu durum 'Telefonda konuştuğu kişi Yeşilçam oyuncusu muydu?' sorusunu akıllara getirdi…

SABAH İNTERNET
Metin Akpınar’ın kızına sürpriz telefon: Her şeyi anlatan o kişi Yeşilçam oyunsu mu?

Yıllar önce ikiz kardeşiyle birlikte bir aileye evlatlık verilen Duygu Nebioğlu, ömrünü gerçek ailesini bulmaya adadı. Yıllardır hukuk mücadelesi veren Nebioğlu, DNA testi ile Metin Akpınar'ın kızı olduğunu kanıtladı.

Metin Akpınar’ın kızına sürpriz telefon: Her şeyi anlatan o kişi Yeşilçam oyunsu mu?

Geçtiğimiz günlerde Günaydın'a röportaj veren Nebioğlu, bomba açıklamalar yaptı. Duygu Nebioğlu, dört kardeş olduklarını ve ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir kişi olduğunu, hatta bu kişinin Uğur Dündar olduğunu anlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Metin Akpınar’ın kızına sürpriz telefon: Her şeyi anlatan o kişi Yeşilçam oyunsu mu?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur Dündar ise DNA testi yaptırdıklarını ve bu iddianın doğru olmadığını açıkladı.

Metin Akpınar’ın kızına sürpriz telefon: Her şeyi anlatan o kişi Yeşilçam oyunsu mu?

SIR KADIN SUPHİYE ORANCI...
Duygu Nebioğlu, gündemi sarsan röportaj sonrası Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Almanya'da yaşayan annesi Suphiye Orancı'yı bulmak için yardım çağrısı yaptı.

Metin Akpınar’ın kızına sürpriz telefon: Her şeyi anlatan o kişi Yeşilçam oyunsu mu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bağlanan bir izleyici ise Dilara Gülatan'ın babasının Yeşilçam'dan ünlü bir sanatçı olduğunu iddia etti.

SON DAKİKA