Metin Akpınar’ın kızına sürpriz telefon: Her şeyi anlatan o kişi Yeşilçam oyunsu mu?

Geçtiğimiz günlerde Günaydın'a röportaj veren Nebioğlu, bomba açıklamalar yaptı. Duygu Nebioğlu, dört kardeş olduklarını ve ablası Dilara Gülatan'ın babasının da ünlü bir kişi olduğunu, hatta bu kişinin Uğur Dündar olduğunu anlattı.