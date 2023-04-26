MSÜ’ye kaç kişi girdi 2023? ÖSYM açıklaması ile bu yıl MSÜ kaç kişi alıyor, Milli Savunma Üniversitesi sınavına kaç kişi katıldı?

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuç adımında. Taban puanı baz alınarak sıralanan adaylar istedikleri okula girebilme durumlarını öğrenmek adına MSÜ'ye kaç kişi girdi sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yılın sayısı üzerinde 81 bin 618 adayın daha başvuru yaptığı sınavda kontenjan araştırmaları başladı. 2023 MSÜ sınavına kaç kişi katıldı, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi kaç kişi alacak soruları yanıt arıyor. Kara, Deniz, Hava Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına girmek isteyen adaylar araştırmalara hız kazandırdı. Peki, ÖSYM ile MSÜ'ye kaç kişi girdi, kaç kişi alınacak? İşte, detaylar…