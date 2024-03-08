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Haberler Fotohaber Muğla iftar vakti 2024: 11 Mart Muğla İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:53 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 14:53

Muğla iftar vakti 2024: 11 Mart Muğla İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Muğla İmsakiye 2024 ile iftar ve imsak vakti şehir sakinlerinin radarına girdi. Bu noktada Muğla iftar vakti saat kaçta sorusu yakın mercek altında. İslam dini için on bir ayın sultanı şeklinde anılan Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart Pazartesi günü tutulacak. İmsakla başlayan ibadetler akşam ezanı ve sonrasında devam edecek. Peki, Muğla sahur vakti ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…

Muğla iftar vakti 2024: 11 Mart Muğla İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Muğla iftar vakti 2024 Ramazan İmsakiyesi ile belli oldu. Gün gün değişiklik gösterecek saatler ilden ile fark edecek. Muğla sahur vakti, imsak vakti başlıklı araştırmalar hız kazandı. Müslümanların tatlı telaşı sürüyor. İbadet planları çıkarılırken her sabah ve akşam sofralarda da bir araya geliniyor. Peki, Muğla'da iftar ve sahur saat kaçta, ne zaman? İşte, detaylar…

Muğla iftar vakti 2024: 11 Mart Muğla İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MUĞLA'DA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Muğla İftar Vakti: 19:17

Muğla Sahur (İmsak) Vakti: 05:57

Muğla Teravih Namazı Vakti: 20:31

Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Muğla İftar Vakti: 19:18

Muğla Sahur (İmsak) Vakti: 05:55

Muğla Teravih Namazı Vakti: 20:32

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Muğla İftar Vakti: 19:19

Muğla Sahur (İmsak) Vakti: 05:54

Muğla Teravih Namazı Vakti: 20:33

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Muğla iftar vakti 2024: 11 Mart Muğla İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Muğla iftar vakti 2024: 11 Mart Muğla İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MUĞLA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

İlçe Cami
Bodrum MERKEZ TEPECİK C.
Menteşe YERKESİK MH. ALİLER C.
Bodrum ORTAKENT YAHŞİ MH.C.
Milas KURŞUNLU C.
Kavaklıdere H.ALİ KIRLANGIÇ C.
Kavaklıdere ÇAYBOYU MH. ASARKÖY MEZARLIK C.

Muğla iftar vakti 2024: 11 Mart Muğla İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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