Giriş Tarihi: 08.03.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
14:53
Muğla iftar vakti 2024: 11 Mart Muğla İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Muğla İmsakiye 2024 ile iftar ve imsak vakti şehir sakinlerinin radarına girdi. Bu noktada Muğla iftar vakti saat kaçta sorusu yakın mercek altında. İslam dini için on bir ayın sultanı şeklinde anılan Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart Pazartesi günü tutulacak. İmsakla başlayan ibadetler akşam ezanı ve sonrasında devam edecek. Peki, Muğla sahur vakti ne zaman? İşte, tüm merak edilenler…