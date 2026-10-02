Onuncu dedesi Hz. Hasan'dı. Ehlibeyttendir. Allah ona özel bir sempati ve güzellik verdi. İbni Kudame der ki: Dini bir sebeple hiç kimse onun (Abdülkadir Geylani) kadar sevilmedi.

Vaaz ederken yüksek yere çıkardı. Bazen kürsüde ayağa kalkardı. Müthiş bir etki gücü vardı. Şöyle derdi: "Benim elimle beş bin Yahudi ve Hıristiyan İslam'a girdi. Yüz bin sabıkalı tövbe etti."

Bir gün manevi bir hâle geldim. Öldüm sandılar. Beni teneşirde yıkadılar. O hâl gitti uyandım.

Nefsimi terbiye için diken tohumu yedim. Konuşamaz hale geldim. Yün libas giydim.

Biri sordu: "Bende kendimi beğenme hastalığım var." Cevaben şöyle dedi: "Nefsini yok say. Her şeyi Allah'tan bil."

Biri sordu: Üzerinize sinek neden konmuyor? Cevap verdi: Üzerimde dünyanın balı yok. Niçin konsun?

"Şu adam Allah'ı gördüğünü iddia ediyor" dediler. Adama baktı. "Doğru mu diyorsun?" dedi. Adam "Evet" cevabını verdi. Adama dedi ki: "Git ve kimseye anlatma." Adam gidince şöyle dedi: "Adam yalan söylemiyor. Kalp gözüyle Allah'ın nurunu gördü. Kalbi açıldı. Baş gözüne nur göründü. Kalp ile göz buluşunca Allah'ı gördüğünü zannetti." Sonra Rahman Suresi'nin 19-20. ayetlerini okudu: "Allah iki denizi salıverdi. Aralarında karışmalarını engelleyen bir perde vardır."

Bir gün seferdeydi. Yolculukta gökten bir ışık yaklaştı. Işıktan ses geldi: "Abdülkadir senden haramları kaldırdım." Cevap verdi: "Defol melun şeytan, Hz. Muhammed'e (SAV) kalkmayan şey bana mı kalkacak." Işık karardı kayboldu.

Kimsenin önünde ayağa kalkmaz, çocuklarla, garibanlarla ve kölelerle otururdu.

Herevi der ki: Şu duayı çok okurdu: "Her şeyi kuşatan Allah! Her şeye şahit Allah. İstediğini yapan, yaratan, suret veren Allah."

Güleryüzlü ve cömertti. "Bakracım deliktir" derdi.

Vefat ederken, "Kalbim hariç her yerim ağrıyor" dedi.

Vefat esnasında "Allah, Allah, Allah" diyerek zikre başladı. Vefatına kadar bu hâl devam etti.



İSLAM KADINI YÜCELTTİ

İslam, kadını ihmal edilen değerine yükseltti. Kıymetlendirdi. Gasp edilen onurunu iade etti. Kuran-ı Kerim'de kadınların adına sure (Nisa) indirip dikkat çekti. Babasız dünyaya gelen Hz. İsa'dan dolayı töhmette bulunulan Hz. Meryem'i övdü. Temizledi. Nehre bırakılan Musa'yı annesine çevirdi. Peygamber, dini anlatım için kadınlara özel bir gün ayırdı. Şikâyetlerini dinledi. Mücadele Suresi'nde haklılığı perçinlenen kadına özel saygı gösterdi.

Kadınlar için müezzini erkek olan bir mescit yaptırdı. Kadını, erkeğinin insafına bırakmadı. Kadının haklarını hukuki bir statüye kavuşturdu.

Allah (CC) buyurdu: "Sizden kadın ve erkek hiçbir çalışanın işini zayi etmeyeceğiz." (Nahl, 97)

Yemen'e gönderilen emirnamede şu husus önemli: Kadın öldüren erkeğe idam uygulanır. (Sünenü'l Kübra)

Savaşta bir kadın, bir gayrimüslime güvence verebilirdi.

Kadının rızası olmadan nikâhı kıyılamaz. (Buhari, Müslim)

Kadın isterse nikâhı feshedebilir. Kadın, kocasını seçme özgürlüğüne sahiptir. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan iki şerefli bireydir.



'YETİM BULUP BARINDIRDIK'

Duha Suresi'nin 6. ayetinde yüce Allah, Resulullah'a yetimliğini hatırlatıyor. Şöyle buyurur:

"O seni yetim bulup barındırmadı mı?" (Duha 6)

"O hâlde sakın yetimi ezme" (Duha 9)

Yetimi kollamak, onun duasını almak berekettir. Efendimiz şöyle buyurdu: "Bir kimse Allah rızası için yetimin başını okşarsa, elinin değdiği her saç teline karşılık sevap kazanır." Yine buyurdu: "Ben kadınların ve yetimlerin haklarını yemekten herkesi şiddetle sakındırırım." Yine buyurdu: "Bir kimse borç ve yetim bırakırsa ona bakmak benim görevimdir." Yine buyurdu: "Ben ve yetim koruyan ahirette beraberiz." Sakındırdı insanları: "Yetimlerin mallarını haksızca yiyenler aslında midelerine ateş doldurdular." Şöyle bir tanımda bulundu Hz. Muhammed (SAV): "Bir kadın var. Kocası öldü. Yetimleri kaldı. Başkaları kadını istediler. Kadın, 'Şu yetimlerden dolayı evlenemem. Yetimleri büyüteceğim' dedi. İşte bu yetim mahşerde gölgede olacak."



MEVLİD-İ ŞERİF OKUMANIN SEVABI VAR MI?

Mevlit, tevhidle ilgili bazı bilgileri vermekle başlayan, daha sonra Hz. Muhammed'in (SAV) hayatının bazı safhaları ile yüce ahlakını ve bir kısım mucizelerini anlatan dini-lirik bir şiir mecmuasıdır. 15. asrın başında, Süleyman Çelebi tarafından "Vesîletü'n-Necât" adı ile yazılmış olan bu mecmuanın; ölüm, doğum, sünnet, nikâh gibi çeşitli vesilelerle yapılan toplantılarda, evlerde veya camilerde okunması zamanla âdet hâline gelmiştir. Mevlit okumak veya okutmak farz, vacip, sünnet veya müstehap değildir. Bu sebeple mevlit okumak veya okutmak dini yönden yapılması gereken bir görev değildir. Dini bir zorunluluk olarak görülmediği sürece, evlerde veya camilerde mevlit okunmasında veya okutulmasında bir sakınca bulunmamaktadır.

Boşamada kullanılan sözler dille söylenmeden zihinden geçirilirse boşama gerçekleşir mi?

Boşama, bu yetkiye sahip olan kişinin boşama için kullanılan sözlerden birini kullanmasıyla gerçekleşir. Boşamanın meydana gelmesi için içteki niyetin söz olarak dışarıya vurulması lazımdır. Hz. Peygamber'den (SAV) nakledilen bir hadiste, "Allah, söze ve tasarrufa dökmedikçe ümmetimi içinden geçirdiklerinden dolayı sorumlu tutmayacaktır" (Buhârî, Itk, 6; Eymân, 15) buyurulmuştur. Buna göre sadece içten geçirilerek veya söylenmeksizin talaka niyet etmekle boşama meydana gelmez.

Muska, dini kitap ve üzerinde Allah (CC) yazısı olan takılarla tuvalete vb. yerlere girmek caiz midir?

Tuvalete girerken kişinin üzerinde Allah adının yazılı olduğu kâğıt, kitap veya Mushaf bulunması mekruhtur (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 23). Zira Hz. Peygamber (SAV), yüzüğünün üzerinde "Muhammedün Resulullah" ibaresi yazılı olduğu için tuvalete girmeden önce yüzüğünü çıkarırdı (Ebû Dâvûd, Tahâret 10). Ancak bu yazılar açıkta değilse, örneğin cepte bulunuyorsa veya bir şeye sarılıysa bunlarla tuvalete girmek mekruh olmamakla birlikte imkân dâhilinde bundan da sakınmak daha uygun olur (Tahtâvî, Hâşiye, 54).