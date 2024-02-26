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Haberler Fotohaber Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!
Giriş Tarihi: 26.02.2024 22:57 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 22:57

Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!

Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı dizinin son bölümü ardından gündemde. Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen dizide Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır başrolleri paylaşıyor. Kızları kurtarmak için Tahir de çalışmaya başlarken kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Peki, Ömer fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!

Ömer yeni bölüm fragmanı bu hafta da gündemdeki yerini aldı. Star TV ekranlarında takip edilen dizinin son bölümüne Gamze ve Ömer'in konuşmaları damga vuruyor. Gelecek hafta olacaklar için takipçiler ekran başında yerini aldı. Hikayede tansiyon yükseldi. Peki; Ömer 46. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!

ÖMER DİZİ İZLE

26 Şubat tarihli bölüm:

ÖMER 45. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!

ÖMER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen yapımda fragman sorgulanmaya başladı. Ömer 46. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!

SON BÖLÜM ÖZETİ

İzzet'in gerçek yüzünü öğrenen Tahir, kızlarını kurtarmak istese de başarılı olamaz. Abisini ve yeğenlerini amcasının elinden kurtarmak isteyen Ömer, canını tehlikeye atma pahasına harekete geçer. Nurettin'in yeni hamlesi ise İzzet için sonun yaklaştığının habercisidir.

Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!

İstedikleri gibi bir ilişki kuramadıklarını söyleyen Gamze ayrılık konuşması yaparken, yaşananlardan çok yorulan Ömer'in kabullenici tavrı Gamze'yi daha da yaralar. Özgür'e dair heyecan içinde olan Nisa, anlam vermekte zorlanacağı bir durumla karşı karşıya kalır.

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