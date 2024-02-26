Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!

İstedikleri gibi bir ilişki kuramadıklarını söyleyen Gamze ayrılık konuşması yaparken, yaşananlardan çok yorulan Ömer'in kabullenici tavrı Gamze'yi daha da yaralar. Özgür'e dair heyecan içinde olan Nisa, anlam vermekte zorlanacağı bir durumla karşı karşıya kalır.