Giriş Tarihi: 26.02.2024 22:57
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
22:57
Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Star TV Ömer fragmanı ile gelecek hafta olacaklar araştırılıyor!
Ömer 46. Yeni Bölüm fragmanı dizinin son bölümü ardından gündemde. Star TV ekranlarında her hafta Pazartesi günleri ekranlara gelen dizide Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır başrolleri paylaşıyor. Kızları kurtarmak için Tahir de çalışmaya başlarken kötü bir sürprizle karşılaşıyor. Peki, Ömer fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?